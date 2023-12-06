Блогер из Нижнего Тагила заплатит полицейскому 50 тысяч за оскорбление

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Осенью 2021 года нижнетагильский блогер опубликовал видеоролик, в котором обвинил сотрудников правоохранительных органов в произволе. Это вызвало большое количество комментариев, после чего полицейский пострадавший обратился в суд для защиты своих прав.
В мае текущего года иск полицейского частично был удовлетворен. Так, информация, размещенная в сети, была признана недостоверной, а также была назначена компенсация в размере 30 тысяч рублей за моральный ущерб. Кроме того, по решению суда блогер должен оплатить и судебную экспертизу в размере 67 тысяч рублей, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».
Однако молодой человек не согласился с этим и подал апелляцию. В результате сумма компенсации за моральный ущерб была повышена до 50 тысяч рублей, а расходы на экспертизу увеличились на 600 рублей.
Ранее сообщалось, что Бастрыкин заинтересовался блогером из Екатеринбурга, на которую готовили 479 исков.