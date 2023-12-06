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Блогер из Нижнего Тагила заплатит полицейскому за оскорбление

Блогер из Нижнего Тагила заплатит полицейскому 50 тысяч за оскорбление

6 декабря 2023, 12:56
Фото: Midjourney

Блогер из Нижнего Тагила заплатит полицейскому за оскорбление

Суд признал вину блогера из Нижнего Тагила в распространении недостоверных сведений о сотруднике полиции. Блогер теперь обязан опубликовать опровержение и выплатить 50 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный ущерб.

Осенью 2021 года нижнетагильский блогер опубликовал видеоролик, в котором обвинил сотрудников правоохранительных органов в произволе. Это вызвало большое количество комментариев, после чего полицейский пострадавший обратился в суд для защиты своих прав.

В мае текущего года иск полицейского частично был удовлетворен. Так, информация, размещенная в сети, была признана недостоверной, а также была назначена компенсация в размере 30 тысяч рублей за моральный ущерб. Кроме того, по решению суда блогер должен оплатить и судебную экспертизу в размере 67 тысяч рублей, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».

Однако молодой человек не согласился с этим и подал апелляцию. В результате сумма компенсации за моральный ущерб была повышена до 50 тысяч рублей, а расходы на экспертизу увеличились на 600 рублей.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин заинтересовался блогером из Екатеринбурга, на которую готовили 479 исков.

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#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Суд#Полиция#Деньги#Блогер#Камилла Булгакова
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