Блогер из Нижнего Тагила заплатит полицейскому 50 тысяч за оскорбление

В мае текущего года иск полицейского частично был удовлетворен. Так, информация, размещенная в сети, была признана недостоверной, а также была назначена компенсация в размере 30 тысяч рублей за моральный ущерб. Кроме того, по решению суда блогер должен оплатить и судебную экспертизу в размере 67 тысяч рублей, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».