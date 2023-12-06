Даже незамерзайка замерзла: на Нижний Тагил обрушились морозы

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
На полках у входа на АЗС рядами стоят пятилитровые бутыли с незамерзающей стеклоомывающей жидкостью. Но те из них, что используют при температуре ниже 10 градусов, уже успели замерзнуть. А те, что до минус двадцати градусов, превратились в лед частично.
На улице ужасно холодно, ну что говорить, вот даже жидкость, которая специально создана для того, чтобы пользоваться ею зимой, уже замерзла. Визуально даже, там в бутылках куски льда, а сама бутылка инеем покрыта. Зато можно выбрать ту, которая еще не замерзла, — вероятно, послужит даже в такую погоду, — рассказал редакции TagilCity.ru автолюбитель.
Незамерзайка используется для мытья автомобильных стекол. Обладает способностью сохранять жидкую форму даже при достаточно низких температурах, что позволяет очищать поверхность и предотвращать образование ледяной корки и налипание снега.
Основными компонентами стеклоомывающей жидкости являются изопропиловый или этиловый спирт. Раньше для ее приготовления использовали метан. Но он является очень токсичным веществом. Попадание метана в организм может вызвать сильное отравление, потерю зрения и даже смерть. Поэтому необходимо быть внимательным при выборе продукта и изучать его состав перед покупкой.