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Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

Замерзшая незамерзайка в Нижнем Тагиле

Даже незамерзайка замерзла: на Нижний Тагил обрушились морозы

6 декабря 2023, 10:32
Фото: tagilcity.ru
Замерзшая незамерзайка в Нижнем Тагиле

От мороза в Нижнем Тагиле замерзла незамерзайка

Предсказанные синоптиками морозы наступили. Холода так резко дали о себе знать, что на одной из автозаправочных станций Нижнего Тагила замечены замерзшие незамерзайки. Журналисты TagilCity.ru 6 декабря отправились на АЗС и увидели сине-зеленый лед своими глазами.

На полках у входа на АЗС рядами стоят пятилитровые бутыли с незамерзающей стеклоомывающей жидкостью. Но те из них, что используют при температуре ниже 10 градусов, уже успели замерзнуть. А те, что до минус двадцати градусов, превратились в лед частично.

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На улице ужасно холодно, ну что говорить, вот даже жидкость, которая специально создана для того, чтобы пользоваться ею зимой, уже замерзла. Визуально даже, там в бутылках куски льда, а сама бутылка инеем покрыта. Зато можно выбрать ту, которая еще не замерзла, — вероятно, послужит даже в такую погоду, — рассказал редакции TagilCity.ru автолюбитель.

Незамерзайка используется для мытья автомобильных стекол. Обладает способностью сохранять жидкую форму даже при достаточно низких температурах, что позволяет очищать поверхность и предотвращать образование ледяной корки и налипание снега.

Основными компонентами стеклоомывающей жидкости являются изопропиловый или этиловый спирт. Раньше для ее приготовления использовали метан. Но он является очень токсичным веществом. Попадание метана в организм может вызвать сильное отравление, потерю зрения и даже смерть. Поэтому необходимо быть внимательным при выборе продукта и изучать его состав перед покупкой.

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