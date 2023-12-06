Даже незамерзайка замерзла: на Нижний Тагил обрушились морозы

На полках у входа на АЗС рядами стоят пятилитровые бутыли с незамерзающей стеклоомывающей жидкостью. Но те из них, что используют при температуре ниже 10 градусов, уже успели замерзнуть. А те, что до минус двадцати градусов, превратились в лед частично.