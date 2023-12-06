Депутат в Верхней Пышме испытала на себе работу автобусов и трамваев

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
Modified Сегодня, 04:34
Updated Сегодня, 04:34
Транспортное движение в городе произвело на Орлову положительное впечатление. Так, по ее словам, автобусы, трамваи ездят по установленному расписанию, а временные промежутки между ними не более 10 минут, пишет ЕАН.
При этом депутат обратила внимание на недочеты: не на всех остановках присутствует табло с информацией о движении транспорта, а также был замечен недостаток в стыковке интервала с 17:55 до 18:30.
Напомним, свердловское Министерство транспорта начнет решать проблему с движением автобусов, троллейбусов и трамваев в Екатеринбурге после поручения главы региона Евгения Куйвашева.