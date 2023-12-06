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Updated Сегодня, 04:34

Депутат Верхней Пышмы проверила работу общественного транспорта

Депутат в Верхней Пышме испытала на себе работу автобусов и трамваев

6 декабря 2023, 04:34
Фото: Midjourney

Депутат Верхней Пышмы проверила работу общественного транспорта

В Верхней Пышме депутат городской думы Олеся Орлова проверила новую транспортную схему 4 декабря 2023 года.

Транспортное движение в городе произвело на Орлову положительное впечатление. Так, по ее словам, автобусы, трамваи ездят по установленному расписанию, а временные промежутки между ними не более 10 минут, пишет ЕАН.

При этом депутат обратила внимание на недочеты: не на всех остановках присутствует табло с информацией о движении транспорта, а также был замечен недостаток в стыковке интервала с 17:55 до 18:30.

Напомним, свердловское Министерство транспорта начнет решать проблему с движением автобусов, троллейбусов и трамваев в Екатеринбурге после поручения главы региона Евгения Куйвашева.

Власти Екатеринбурга нашли способ решения проблемы с транспортом
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#Транспорт#Информация#Верхняя Пышма#Депутат#Трамваи#Остановки#Расписание#Транспортная схема#Автобусы#Елизавета Зиборова
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