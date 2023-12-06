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Уголовное дело после избиения девушки иностранцем возбуждено в Екатеринбурге

Девушка сумела отбиться от мигранта-тирана в Екатеринбурге. Возбуждено уголовное дело

6 декабря 2023, 08:15
Фото: 1MI

Уголовное дело после избиения девушки иностранцем возбуждено в Екатеринбурге

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после избиения 24-летним молодым человеком своей девушки. Мужчина является иностранцем и студентом одного из вузов города.

ЧП произошло в ноябре в доме по улице Дорожной. Известно, что пара поссорилась и парень стал бить девушку. Его действия угрожали ее жизни, отмечают в региональном СУ СК.

Однако девушка сумела оказать ему сопротивление. Благодаря этому драка прекратилась и молодой человек не совершил задуманного. Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Скоро будет проведена судебно-медицинская экспертиза, также будут проведены иные необходимые следственные действия.

Ранее сообщалось, что молодой человек родом из Ирака. Избивать он стал свою бывшую девушку. Он пытался выколоть ей глаз. Пара встречалась 1,5 года, но в какой-то момент девушка решила разорвать отношения из-за постоянных ссор. Перед тем как избить экс-возлюбленную, парень выследил ее.

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#Избиение#Уголовное дело#Криминал#Студент#Иностранец#18+#Екатеринбург#СК#Дарья Сорокина
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