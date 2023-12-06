Девушка сумела отбиться от мигранта-тирана в Екатеринбурге. Возбуждено уголовное дело

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
ЧП произошло в ноябре в доме по улице Дорожной. Известно, что пара поссорилась и парень стал бить девушку. Его действия угрожали ее жизни, отмечают в региональном СУ СК.
Однако девушка сумела оказать ему сопротивление. Благодаря этому драка прекратилась и молодой человек не совершил задуманного. Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
Скоро будет проведена судебно-медицинская экспертиза, также будут проведены иные необходимые следственные действия.
Ранее сообщалось, что молодой человек родом из Ирака. Избивать он стал свою бывшую девушку. Он пытался выколоть ей глаз. Пара встречалась 1,5 года, но в какой-то момент девушка решила разорвать отношения из-за постоянных ссор. Перед тем как избить экс-возлюбленную, парень выследил ее.