Девушка сумела отбиться от мигранта-тирана в Екатеринбурге. Возбуждено уголовное дело

Ранее сообщалось, что молодой человек родом из Ирака. Избивать он стал свою бывшую девушку. Он пытался выколоть ей глаз. Пара встречалась 1,5 года, но в какой-то момент девушка решила разорвать отношения из-за постоянных ссор. Перед тем как избить экс-возлюбленную, парень выследил ее.