Глава ФОМС призвал директоров ТФОМС эффективно расходовать средства

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Он призвал директоров ТФОМС принять меры по погашению долгов.
Об этом Илья Баланин заявил в ходе расширенного заседания межрегионального совета по защите прав граждан в сфере ОМС, передает regnum.ru.
«Ресурсы в регионах, чтобы не допускать просроченной кредиторской задолженности, имеются. Только этими ресурсами надо правильно управлять», — отметил Илья Баланин.
По его словам, ответственность за рост долгов несут в первую очередь сами организации, поэтому он призвал принять исчерпывающие меры по погашению просроченной кредиторской задолженности и по межтерриториальным расчетам.
Глава ФОМС подчеркнул, что в следующие три года запланировано увеличение расходов на программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, при этом расширится спектр медицинской помощи. Прежде всего, речь идет о профилактике заболеваний, медицинской реабилитации, пребывании в стационарах и специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи.
В среднем на человека норматив вырос с 16,8 тыс. до 19,2 тыс. рублей (плюс 14%). Также вырастут нормативы стоимости хирургической помощи. В приоритете останется первичная медико-санитарная помощь. Объем профилактических мер, в том числе диспансеризаций и плановых медосмотров, вырастет на 17,3%.
В ходе заседания также говорили о необходимости обеспечивать индивидуальное информирование и сопровождение пациентов по результатам профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. Также обсуждались вопросы нарушения прав пациента на надлежащее качество и своевременность оказания медицинской помощи и своевременного выявления рисков нарушения прав онкопациентов.