Глава ФОМС призвал директоров ТФОМС эффективно расходовать средства

Глава ФОМС подчеркнул, что в следующие три года запланировано увеличение расходов на программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, при этом расширится спектр медицинской помощи. Прежде всего, речь идет о профилактике заболеваний, медицинской реабилитации, пребывании в стационарах и специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи.