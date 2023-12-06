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Глава ФОМС призвал директоров ТФОМС эффективно расходовать средства

Глава ФОМС призвал директоров ТФОМС эффективно расходовать средства

6 декабря 2023, 12:13
Фото: пресс-служба ФОМС
Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин заявил, что эффективное управление финансами позволит фондам в регионах решить вопросы с просроченной кредиторской задолженностью медицинских организаций.

Он призвал директоров ТФОМС принять меры по погашению долгов.

Об этом Илья Баланин заявил в ходе расширенного заседания межрегионального совета по защите прав граждан в сфере ОМС, передает regnum.ru.

«Ресурсы в регионах, чтобы не допускать просроченной кредиторской задолженности, имеются. Только этими ресурсами надо правильно управлять», — отметил Илья Баланин.

По его словам, ответственность за рост долгов несут в первую очередь сами организации, поэтому он призвал принять исчерпывающие меры по погашению просроченной кредиторской задолженности и по межтерриториальным расчетам.

Глава ФОМС подчеркнул, что в следующие три года запланировано увеличение расходов на программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, при этом расширится спектр медицинской помощи. Прежде всего, речь идет о профилактике заболеваний, медицинской реабилитации, пребывании в стационарах и специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи.

В среднем на человека норматив вырос с 16,8 тыс. до 19,2 тыс. рублей (плюс 14%). Также вырастут нормативы стоимости хирургической помощи. В приоритете останется первичная медико-санитарная помощь. Объем профилактических мер, в том числе диспансеризаций и плановых медосмотров, вырастет на 17,3%.

В ходе заседания также говорили о необходимости обеспечивать индивидуальное информирование и сопровождение пациентов по результатам профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. Также обсуждались вопросы нарушения прав пациента на надлежащее качество и своевременность оказания медицинской помощи и своевременного выявления рисков нарушения прав онкопациентов.

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