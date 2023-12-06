Как провести Митрофанов день: советы ясновидящей

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
В православной церкви 6 декабря отмечают двух святых — благоверного князя Александра Невского и епископа Митрофана Воронежского. Этот день называется Митрофановым.
Инна Мишина, известная ясновидящая, рассказала о том, как провести этот день правильно и что нужно избегать.
По ее словам, хотя верующие соблюдают строгий Рождественский пост, наши предки в этот день позволяли себе немного развлечений: устраивали народные гуляния и катались на санях. Однако они всегда праздновали с умеренностью.
«В Митрофанов день верующие молятся о защите от злых людей и просят святых о здоровье для себя и своих близких. В этот день не следует болтать и сплетничать, так как святые своим примером показывали благочестие и духовное развитие. Пустые разговоры в этот день неуместны», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Ясновидящая настоятельно запрещает ругаться, злиться и жадничать в этот день.
«Обратите внимание на сон, который вы увидите ночью 6 декабря. Очень часто сны могут быть предсказательными или давать подсказку к решению проблемы, которая вас давно беспокоит. В Митрофанов день особое внимание следует уделить своей причёске, так как считается, что распущенные волосы могут привести к беспорядку в мыслях», — добавила Мишина.
В этот день можно приготовить постные пироги с капустой, картошкой, грибами и провести время за большим столом со своими близкими, сказать теплые слова и искренне пожелать друг другу счастья, заключила Мишина.