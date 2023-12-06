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Published Сегодня, 11:51

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Как провести Митрофанов день: советы ясновидящей

Как провести Митрофанов день: советы ясновидящей

6 декабря 2023, 11:51
Фото: Midjourney
В Митрофанов день, по словам ясновидящей Инны Мишиной, православные верующие молятся о защите и здоровье, не ругаются и не жадничают, обращают внимание на сон, который может быть вещим, и уделяют особое внимание своей прическе; также можно испечь постные пироги и провести время со своими близкими.

В православной церкви 6 декабря отмечают двух святых — благоверного князя Александра Невского и епископа Митрофана Воронежского. Этот день называется Митрофановым.

Инна Мишина, известная ясновидящая, рассказала о том, как провести этот день правильно и что нужно избегать.

По ее словам, хотя верующие соблюдают строгий Рождественский пост, наши предки в этот день позволяли себе немного развлечений: устраивали народные гуляния и катались на санях. Однако они всегда праздновали с умеренностью.

«В Митрофанов день верующие молятся о защите от злых людей и просят святых о здоровье для себя и своих близких. В этот день не следует болтать и сплетничать, так как святые своим примером показывали благочестие и духовное развитие. Пустые разговоры в этот день неуместны», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Ясновидящая настоятельно запрещает ругаться, злиться и жадничать в этот день.

«Обратите внимание на сон, который вы увидите ночью 6 декабря. Очень часто сны могут быть предсказательными или давать подсказку к решению проблемы, которая вас давно беспокоит. В Митрофанов день особое внимание следует уделить своей причёске, так как считается, что распущенные волосы могут привести к беспорядку в мыслях», — добавила Мишина.

В этот день можно приготовить постные пироги с капустой, картошкой, грибами и провести время за большим столом со своими близкими, сказать теплые слова и искренне пожелать друг другу счастья, заключила Мишина.

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