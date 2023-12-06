Как провести Митрофанов день: советы ясновидящей

«В Митрофанов день верующие молятся о защите от злых людей и просят святых о здоровье для себя и своих близких. В этот день не следует болтать и сплетничать, так как святые своим примером показывали благочестие и духовное развитие. Пустые разговоры в этот день неуместны», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».