Куйвашев поручил усилить безопасность свердловчан в морозы

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
По информации метеорологов, с 6 по 10 декабря в Свердловской области температура снизится до -40 градусов. Чтобы обеспечить защиту жителей, аварийные бригады будут работать круглые сутки.
Главы энергетических компаний должны обеспечить наличие всей необходимой техники и специалистов.
Транспортные компании должны будут обязательно следовать расписанию.
Ранее сообщалось, что на Нижний Тагил обрушились морозы.