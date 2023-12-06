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Published Сегодня, 10:58

Modified Сегодня, 11:00

Updated Сегодня, 11:00

Куйвашев поручил обеспечить комплексную безопасность уральцев в морозы

Куйвашев поручил усилить безопасность свердловчан в морозы

6 декабря 2023, 10:58
Фото: Midjourney

Куйвашев поручил обеспечить комплексную безопасность уральцев в морозы

Морозы пришли в Свердловскую область. Из-за резкого понижения температуры глава региона Евгений Куйвашев распорядился о принятии необходимых мер для безопасности населения региона.

По информации метеорологов, с 6 по 10 декабря в Свердловской области температура снизится до -40 градусов. Чтобы обеспечить защиту жителей, аварийные бригады будут работать круглые сутки.

Главы энергетических компаний должны обеспечить наличие всей необходимой техники и специалистов.

Транспортные компании должны будут обязательно следовать расписанию.

Ранее сообщалось, что на Нижний Тагил обрушились морозы.

#Общество#Свердловская область#Безопасность#Природа#Морозы#Камилла Булгакова
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