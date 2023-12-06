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Published Сегодня, 11:36

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Updated Сегодня, 11:38

Синоптики назвали дату потепления в Свердловской области

Мерзнуть еще неделю. Когда в Свердловской области закончатся аномальные холода

6 декабря 2023, 11:36
Фото: Midjourney

Синоптики назвали дату потепления в Свердловской области

Аномальные холода в Свердловской области продержатся до 12 декабря. Местами в регионе температура будет опускаться до -40 градусов.

Ультраполярный антициклон настиг Россию 6 декабря. Его пик достигнет в ближайшие выходные дни, 9 и 10 декабря. Об этом сообщил в соцсетях Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео». По его данным, дольше всего аномальные холода задержатся на Урале.

Метеоролог Алексей Пулин отметил, что в среду, 6 декабря днем воздух прогреваться не будет, а температура начнет понижаться до утра четверга, 7 декабря. Мороз ниже нормы до 22 градусов ориентировочно сохранится до вторника, 12 декабря.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил усилить безопасность в Свердловской области на время морозов.

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#Снег#Холод#Прогноз погоды#Синоптики#Окружающая среда#Зима#Евгения Сафина
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