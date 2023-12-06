Мерзнуть еще неделю. Когда в Свердловской области закончатся аномальные холода

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Ультраполярный антициклон настиг Россию 6 декабря. Его пик достигнет в ближайшие выходные дни, 9 и 10 декабря. Об этом сообщил в соцсетях Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео». По его данным, дольше всего аномальные холода задержатся на Урале.
Метеоролог Алексей Пулин отметил, что в среду, 6 декабря днем воздух прогреваться не будет, а температура начнет понижаться до утра четверга, 7 декабря. Мороз ниже нормы до 22 градусов ориентировочно сохранится до вторника, 12 декабря.
Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил усилить безопасность в Свердловской области на время морозов.