Мерзнуть еще неделю. Когда в Свердловской области закончатся аномальные холода

Ультраполярный антициклон настиг Россию 6 декабря. Его пик достигнет в ближайшие выходные дни, 9 и 10 декабря. Об этом сообщил в соцсетях Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео». По его данным, дольше всего аномальные холода задержатся на Урале.