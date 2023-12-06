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Published Сегодня, 04:03

Modified Сегодня, 04:03

Updated Сегодня, 04:03

На семейную пару в Екатеринбурге возбудят уголовное дело

На родителей отравившегося метадоном ребенка в Екатеринбурге возбудят уголовное дело

6 декабря 2023, 04:03
Фото: 1MI

На семейную пару в Екатеринбурге возбудят уголовное дело

В Екатеринбурге в отношении родителей мальчика, который отравился метадоном, планируется возбудить уголовное дело.

Жизнь ребенка сейчас вне опасности. Его родителей также привлекли к административной ответственности, рассказали в пресс-службе полиции по Екатеринбургу.

В отношении супругов планируют возбудить дело за оставление в опасности.

Напомним, родители ушли из дома, оставив сына одного. По возвращении домой они заметили, что у мальчика недомогание.

Мать дала сыну лекарство, думая, что он заболел и у него температура. Однако у него стали синими губы, и тогда вызвали скорую. Ребенку диагностировали отравление психотропом. Выяснилось, что супруги несколько недель принимают вещество. Мальчика увезли в реанимацию.

Двухлетний ребенок в Екатеринбурге отравился метадоном
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