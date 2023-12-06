На родителей отравившегося метадоном ребенка в Екатеринбурге возбудят уголовное дело

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:03
Updated Сегодня, 04:03
Жизнь ребенка сейчас вне опасности. Его родителей также привлекли к административной ответственности, рассказали в пресс-службе полиции по Екатеринбургу.
В отношении супругов планируют возбудить дело за оставление в опасности.
Напомним, родители ушли из дома, оставив сына одного. По возвращении домой они заметили, что у мальчика недомогание.
Мать дала сыну лекарство, думая, что он заболел и у него температура. Однако у него стали синими губы, и тогда вызвали скорую. Ребенку диагностировали отравление психотропом. Выяснилось, что супруги несколько недель принимают вещество. Мальчика увезли в реанимацию.