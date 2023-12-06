На родителей отравившегося метадоном ребенка в Екатеринбурге возбудят уголовное дело

Мать дала сыну лекарство, думая, что он заболел и у него температура. Однако у него стали синими губы, и тогда вызвали скорую. Ребенку диагностировали отравление психотропом. Выяснилось, что супруги несколько недель принимают вещество. Мальчика увезли в реанимацию.