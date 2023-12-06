Названы две главные причины роста заболеваемости коклюшем в Свердловской области

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Как сообщает Роспотребнадзор, показатель превышает количество заболевших в период до пандемии COVID-19 в 3,6 раза. В Роспотребнадзоре по Свердловской области подчеркивают, что важной превентивной мерой против коклюша является вакцинация, которая защищает детей младшего возраста от осложнений.
Каждый случай заболевания подвергается эпидемиологическому расследованию, а контактные лица проходят обязательное обследование. Кроме того, вводятся ограничительные меры. Кроме вакцинации, для уменьшения риска заболевания коклюшем рекомендуется проветривать помещения и проводить влажную уборку.
Причинами увеличения заболеваемости коклюшем в Свердловской области стали отмена ограничительных мер, которые были введены во время пандемии коронавируса, и цикличность эпидемического процесса. Как отмечают врачи, раз в 3-4 года она видят увеличение числа количества заболевших.
Ранее сообщалось, что свердловские медики бьют тревогу из-за вспышки коклюша