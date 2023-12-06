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Posted Сегодня, 14:23

Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

Роспотребнадзор Свердловской области впервые подтвердил вспышку коклюша

Названы две главные причины роста заболеваемости коклюшем в Свердловской области

6 декабря 2023, 14:23
Фото: Midjourney

Роспотребнадзор Свердловской области впервые подтвердил вспышку коклюша

Показатель заболеваемости коклюшем в Свердловской области за последние 10 месяцев 2023 года достиг отметки 26,6 на 100 тысяч населения.

Как сообщает Роспотребнадзор, показатель превышает количество заболевших в период до пандемии COVID-19 в 3,6 раза. В Роспотребнадзоре по Свердловской области подчеркивают, что важной превентивной мерой против коклюша является вакцинация, которая защищает детей младшего возраста от осложнений.

Каждый случай заболевания подвергается эпидемиологическому расследованию, а контактные лица проходят обязательное обследование. Кроме того, вводятся ограничительные меры. Кроме вакцинации, для уменьшения риска заболевания коклюшем рекомендуется проветривать помещения и проводить влажную уборку.

Причинами увеличения заболеваемости коклюшем в Свердловской области стали отмена ограничительных мер, которые были введены во время пандемии коронавируса, и цикличность эпидемического процесса. Как отмечают врачи, раз в 3-4 года она видят увеличение числа количества заболевших.

Ранее сообщалось, что свердловские медики бьют тревогу из-за вспышки коклюша

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#Нижний Тагил#Каменск-Уральский#Свердловская область#Здоровье#Здоровье детей#Екатеринбург#Ковид#Инцидент#Коклюш#Камилла Булгакова
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