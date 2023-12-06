Названы две главные причины роста заболеваемости коклюшем в Свердловской области

Причинами увеличения заболеваемости коклюшем в Свердловской области стали отмена ограничительных мер, которые были введены во время пандемии коронавируса, и цикличность эпидемического процесса. Как отмечают врачи, раз в 3-4 года она видят увеличение числа количества заболевших.