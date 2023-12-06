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Updated Сегодня, 10:17

В Нижнем Тагиле планируется построить новую котельную в санатории Руш

Новую блочную газовую котельную построят в санатории Руш в Нижнем Тагиле

6 декабря 2023, 10:15
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле планируется построить новую котельную в санатории Руш

Тендер по поиску подрядчика, который проведет изыскания для строительства новой котельной в поселке санаторий Руш, ищет администрация Нижнего Тагила. На работы выделено 586 тысяч рублей.

Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства объекта необходимо окончить в течение 17 дней с даты заключения контракта. Их площадь составит 0,44 гектара. Заказчиком является МБУ «Тагилгражданпроект».

Планируется построить модульное одноэтажное здание без подвала с дымовыми трубами, охладительными колодцами и пожарными резервуарами. Протяженность проектируемых сетей теплоснабжения составит 278 метров.

Подрядчику необходимо изучить свойства грунтов и подземных вод, климатические условия и уровень загрязнения площадки, замерить уровень шума, определить наличие возбудителей каких-либо инфекций. Затем заказчик получит готовую документацию вместе с видеофиксацией процесса выполнения работ.

Гарантия на работы составит пять лет. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 14 декабря 2023 года.

Напомним, осенью 2022 года главврач санатория Руш на заседании гордумы по подготовке к отопительному сезону сказала, что для действующей котельной не хватает запчастей. Тога глава города Владислав Пинаев предложил поставить новый котел.

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