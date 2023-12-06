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Posted Сегодня, 16:15

Published Сегодня, 16:15

Modified Сегодня, 16:17

Updated Сегодня, 16:17

В Нижнем Тагиле ГИБДД проверяют водителей автобусов на нарушения

Облаву на водителей автобусов устроила ГИБДД в Нижнем Тагиле

6 декабря 2023, 16:15
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле ГИБДД проверяют водителей автобусов на нарушения

Госавтоинспекция проводит проверку водителей и автобусов в первые дни декабря в Нижнем Тагиле.

В Нижнем Тагиле и Пригородном районе проводится контроль водителей под названием «Автобус», где госавтоинспекция осматривает транспорт и проверяет водителей на нарушения.

Как отмечает пресс-служба ГИБДД, проверки транспорта будут проводиться во время движения по маршрутам и в местах отправления автобусов.

Упор будет сделан на проверку технических неисправностей, а также документов водителей. Кроме того, госавтоинспекция призывает всех водителей соблюдать правила.

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#Транспорт#Нижний Тагил#Рейд#Водитель#Водители#Происшествие#Камилла Булгакова
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