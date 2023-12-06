Облаву на водителей автобусов устроила ГИБДД в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
В Нижнем Тагиле и Пригородном районе проводится контроль водителей под названием «Автобус», где госавтоинспекция осматривает транспорт и проверяет водителей на нарушения.
Как отмечает пресс-служба ГИБДД, проверки транспорта будут проводиться во время движения по маршрутам и в местах отправления автобусов.
Упор будет сделан на проверку технических неисправностей, а также документов водителей. Кроме того, госавтоинспекция призывает всех водителей соблюдать правила.
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