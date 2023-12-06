Опекун 6-летнего Далера в Екатеринбурге снова пыталась выйти из СИЗО

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Наумову обвиняют сразу по нескольким уголовным статьям. Обвиняемая и ее адвокат подали на постановление апелляционные жалобы в Свердловский облсуд.
Однако постановление Ленинского районного суда было оставлено без изменений.
Напомним, что история началась с того, что Вероника Наумова заявила о пропаже своего опекаемого ребенка Далера. Его искали волонтеры, полиция и просто неравнодушные граждане.
В результате труп ребенка нашли в сумке Наумовой в арендуемом ею гараже. Сама опекун настаивала, что не убивала ребенка, а он якобы скончался во время купания в ванной. Тогда за ним приглядывала сестра.