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Под стражей еще на два месяца оставлена опекун Далера из Екатеринбурга

Опекун 6-летнего Далера в Екатеринбурге снова пыталась выйти из СИЗО

6 декабря 2023, 12:49
Фото: Midjourney

Под стражей еще на два месяца оставлена опекун Далера из Екатеринбурга

В Екатеринбурге под стражей оставлена опекун 6-летнего Далера Вероника Наумова. Срок ее содержания под стражей был продлен до 26 февраля 2024 года.

Наумову обвиняют сразу по нескольким уголовным статьям. Обвиняемая и ее адвокат подали на постановление апелляционные жалобы в Свердловский облсуд.

Однако постановление Ленинского районного суда было оставлено без изменений.

Напомним, что история началась с того, что Вероника Наумова заявила о пропаже своего опекаемого ребенка Далера. Его искали волонтеры, полиция и просто неравнодушные граждане.

В результате труп ребенка нашли в сумке Наумовой в арендуемом ею гараже. Сама опекун настаивала, что не убивала ребенка, а он якобы скончался во время купания в ванной. Тогда за ним приглядывала сестра.

Стало известно, где сейчас находятся изъятые из семьи Наумовых дети из Екатеринбурга
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#Труп#Гараж#Екатеринбург#Опекун#Далер#Дарья Сорокина#Вероника Наумова#Свердловский облсуд
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