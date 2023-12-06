Письмо Лили Брик Маяковскому продается в Екатеринбурге за 10 млн рублей

Posted 6 декабря 2023, 06:47
Published 6 декабря 2023, 06:47
Modified 6 декабря 2023, 07:35
Updated 6 декабря 2023, 07:35
Письмо было выставлено на продажу в обед 5 декабря, уже к 6 декабря его просмотрели более тысячи человек. Отмечается, что это оригинал письма, и что послание сохранено в хорошем состоянии.
Письмо содержит четыре страницы текста и начинается со слов «Дорогой, дорогой, родной, любимый и милый КИС. Как ни странно, а я пишу из Симферополя». Обращение датировано 8 июля 1926 года. В конце послания изображена собака, держащая в лапах шашлык.
На сайте указано, что письмо продадут за 9 999 999 рублей.
Ранее в Екатеринбурге на продажу была выставлена фарфоровая тарелка с морского дна. Она затонула вместе с китайским кораблем 6 февраля 1822 года. Впервые на аукцион она была выставлена в 2000 году.