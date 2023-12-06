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За 10 млн рублей продается письмо Лили Брик Маяковскому в Екатеринбурге

Письмо Лили Брик Маяковскому продается в Екатеринбурге за 10 млн рублей

6 декабря 2023, 06:47
Фото: 1MI

За 10 млн рублей продается письмо Лили Брик Маяковскому в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на одном из сайтов объявлений выставлено на продажу письмо за 10 миллионов рублей. Это послание Лили Брик поэту Владимиру Маяковскому. Лилия была музой творца.

Письмо было выставлено на продажу в обед 5 декабря, уже к 6 декабря его просмотрели более тысячи человек. Отмечается, что это оригинал письма, и что послание сохранено в хорошем состоянии.

Фото: С сайта "Авито"

Письмо содержит четыре страницы текста и начинается со слов «Дорогой, дорогой, родной, любимый и милый КИС. Как ни странно, а я пишу из Симферополя». Обращение датировано 8 июля 1926 года. В конце послания изображена собака, держащая в лапах шашлык.

На сайте указано, что письмо продадут за 9 999 999 рублей.

Ранее в Екатеринбурге на продажу была выставлена фарфоровая тарелка с морского дна. Она затонула вместе с китайским кораблем 6 февраля 1822 года. Впервые на аукцион она была выставлена в 2000 году.

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