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Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

Жителю Екатеринбурга пришел счет за ЖКХ на 1 млн рублей

Из-за умершей матери житель Екатеринбурга получил счет за ЖКХ в миллион рублей

6 декабря 2023, 13:01
Фото: Midjourney

Жителю Екатеринбурга пришел счет за ЖКХ на 1 млн рублей

Собственник квартиры в Екатеринбурге получил счет за услуги управляющей компании в размере одного миллиона рублей.

В собственности у мужчины имеется квартира площадью 18 квадратных метров, пишет Е1. Представитель ТСЖ на Мельникова рассказал, что с мужчиной был суд еще в 2017 году.

Также представитель отметил, что во время судебных разбирательств супруга мужчины Алина представляла интересы своей свекрови по доверенности. Однако свекровь на тот момент была мертва уже год.

В результате ТСЖ выиграло суд, а приставы на протяжении нескольких лет не исполняли судебный приказ о взыскании долга. В 2023 году стало известно, что они не могли взыскать долг с умершего человека.

Сама Алина рассказала, что считает, что ТСЖ бездействовали и проявили халатность. Также она сообщила, что на протяжении 2019 года в доме протекала крыша.

Претензии взаимные. Начисление такой задолженности незаконно. Ждем, когда в суде все решится и можно будет рассказать про работу ТСЖ, — добавила Алина.

Ранее сообщалось, что семья из Нижнего Тагила на протяжении 10 лет платит за электроэнергию по завышенному тарифу.

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#Происшествия#Суд#Квартира#Долг#Крыша#Управляющая компания#Приставы#Коммунальные услуги#Халатность#Екатеринбург#Платежка#Дарья Сорокина
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