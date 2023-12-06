Из-за умершей матери житель Екатеринбурга получил счет за ЖКХ в миллион рублей

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
В собственности у мужчины имеется квартира площадью 18 квадратных метров, пишет Е1. Представитель ТСЖ на Мельникова рассказал, что с мужчиной был суд еще в 2017 году.
Также представитель отметил, что во время судебных разбирательств супруга мужчины Алина представляла интересы своей свекрови по доверенности. Однако свекровь на тот момент была мертва уже год.
В результате ТСЖ выиграло суд, а приставы на протяжении нескольких лет не исполняли судебный приказ о взыскании долга. В 2023 году стало известно, что они не могли взыскать долг с умершего человека.
Сама Алина рассказала, что считает, что ТСЖ бездействовали и проявили халатность. Также она сообщила, что на протяжении 2019 года в доме протекала крыша.
Претензии взаимные. Начисление такой задолженности незаконно. Ждем, когда в суде все решится и можно будет рассказать про работу ТСЖ, — добавила Алина.
Ранее сообщалось, что семья из Нижнего Тагила на протяжении 10 лет платит за электроэнергию по завышенному тарифу.