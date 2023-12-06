Под Алапаевском годовалый ребенок замерз насмерть

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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Updated Сегодня, 07:42
Предварительно известно, что малыш самостоятельно и в одиночку вышел ночью на улицу, пишет «КП-Екатеринбург».
Отмечается, что он не смог открыть дверь дома, чтобы зайти обратно, и замерз. В его семье воспитывалось четыре ребенка.
Раньше его родителей не привлекали к ответственности, ни к уголовной, ни к административной. Теперь СК проводит проверку.
Ранее в сугробе в Серове чуть не погибла двухлетняя девочка. Она ушла гулять одна и через пару часов ее нашел в снеге отец.