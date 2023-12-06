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Годовалый ребенок замерз насмерть ночью на улице под Алапаевском

Под Алапаевском годовалый ребенок замерз насмерть

6 декабря 2023, 07:40
Фото: 1MI

Годовалый ребенок замерз насмерть ночью на улице под Алапаевском

Под Алапаевском в деревне Катышка полуторагодовалый ребенок замерз насмерть ночью на улице. Трагедия произошла в ночь с 5 на 6 декабря.

Предварительно известно, что малыш самостоятельно и в одиночку вышел ночью на улицу, пишет «КП-Екатеринбург».

Отмечается, что он не смог открыть дверь дома, чтобы зайти обратно, и замерз. В его семье воспитывалось четыре ребенка.

Раньше его родителей не привлекали к ответственности, ни к уголовной, ни к административной. Теперь СК проводит проверку.

Ранее в сугробе в Серове чуть не погибла двухлетняя девочка. Она ушла гулять одна и через пару часов ее нашел в снеге отец.

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#Происшествия#Алапаевск#Ребенок#Проверка#Дети#18+#Погиб#СК#Замерз#Дарья Сорокина
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