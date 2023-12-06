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Posted Сегодня, 14:59

Published Сегодня, 14:59

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

Миша Бахтин с СМА из Екатеринбурга сделал свои первые шаги

Подарок к Новому году: Миша Бахтин с СМА из Екатеринбурга совершил первые шаги

6 декабря 2023, 14:59
Фото: Midjourney

Миша Бахтин с СМА из Екатеринбурга сделал свои первые шаги

Трехлетний Миша Бахтин из Екатеринбурга с младенчества страдает опасным заболеванием, спинальной мышечной атрофией (СМА). Теперь мальчик наконец пошел.

Согласно социальным сетям мамы Миши Бахтина, Яны, мальчик сделал свои первые шаги самостоятельно. Для ребенка с диагнозом, как у Миши, это чудо. По словам Яны, за успехом стоит труд и желание самого мальчика, и она верит, что он может больше, потому они натросены идти вперед.

Единственное лекарство, способное помочь Мише, называется «Золгенсма». Его стоимость составляет 160 млн рублей. Его смогли приобрести для Миши благодаря помощи людей.

Сейчас родные Миши продолжают лечение лекарством «Рисдиплам», которое удалось купить с помощью благотворительных организаций и средств самих родителей.

Ранее сообщалось, что Минздрав отреагировал на призыв помочь Мише Бахтину со СМА из Екатеринбурга. Оказать помощь ведомство согласилось после пикета отца на Красной площади в Москве.

Отца Миши Бахтина со СМА из Екатеринбурга задержали на Красной площади
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#Общество#Дети#Свердловская область#Болезнь#Детство#Реабилитация#Екатеринбург#Камилла Булгакова
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