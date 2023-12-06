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Posted Сегодня, 13:34

Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

Мать в хиджабе с двумя детьми пропала в Екатеринбурге

«Пошла устраивать детей в школу»: в Екатеринбурге пропала мать с двумя детьми

6 декабря 2023, 13:34

Мать в хиджабе с двумя детьми пропала в Екатеринбурге

В Екатеринбурге таинственно исчезла мать с двумя детьми. Она пошла устраивать их в школу и не вернулась. До учебного учреждения они так и не дошли.

Пропавшую зовут Ситора Усманова. Первым тревогу забил ее муж, он же и начал ее поиски. Ищут пропавшую полицейские и волонтеры, сообщают представители отряда «Прорыв».

Фото: Поисковой отряд "Прорыв"

Ситоре 33 года. Ее рост 160 см. Она носит хиджаб. Телосложение пропавшей описывается как среднее, ее глаза карие. На момент пропажи она была в светлой куртке, бежевых штанах и серых угах.

Вместе с ней было двое детей. Сабрине 13 лет. Ее рост 160 см. Она темноволосая и кареглазая. На ней была надета темная куртка, желтая шапка и джинсы.

Второму ребенку, Сарвару, тоже 13 лет. Его рост 150 см, он худощавый, темноволосый и темноглазый. На нем была зеленая куртка.

Ранее сообщалось, что житель Первоуральска поехал на Белоярское водохранилище, чтобы порыбачить, и исчез. Его разыскивают.

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#Происшествия#Дети#Полиция#Школа#Волонтеры#Пропажа#Поиски#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Октябрьский район
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