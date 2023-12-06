«Пошла устраивать детей в школу»: в Екатеринбурге пропала мать с двумя детьми

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Пропавшую зовут Ситора Усманова. Первым тревогу забил ее муж, он же и начал ее поиски. Ищут пропавшую полицейские и волонтеры, сообщают представители отряда «Прорыв».
Ситоре 33 года. Ее рост 160 см. Она носит хиджаб. Телосложение пропавшей описывается как среднее, ее глаза карие. На момент пропажи она была в светлой куртке, бежевых штанах и серых угах.
Вместе с ней было двое детей. Сабрине 13 лет. Ее рост 160 см. Она темноволосая и кареглазая. На ней была надета темная куртка, желтая шапка и джинсы.
Второму ребенку, Сарвару, тоже 13 лет. Его рост 150 см, он худощавый, темноволосый и темноглазый. На нем была зеленая куртка.
Ранее сообщалось, что житель Первоуральска поехал на Белоярское водохранилище, чтобы порыбачить, и исчез. Его разыскивают.