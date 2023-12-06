После гибели 1,5-годовалого ребенка под Алапаевском возбуждено уголовное дело

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Мальчик скончался от переохлаждения. Уголовное дело возбуждено за причинение смерти по неосторожности. Следствие считает, что ранним утром ребенок один вышел на улицу, а зайти обратно не смог — дверь оказалась захлопнута.
Мать мальчика не знала о происходящем, так как спала. Когда она вышла на улицу и обнаружила ребенка, тот был уже мертв. СУ СК проводит проверку.
Известно, что семья, в которой произошла трагедия — многодетная. У детей есть и мама, и папа. Отца в момент ЧП дома не было, так как он работает вахтовым методом.
Дома с детьми была только мать, которой 38 лет. Погибший ребенок был младшим в семье.
Ранее сообщалось, что в семье воспитывается четыре ребенка. Ранее родителей малыша не привлекали ни к какой ответственности.