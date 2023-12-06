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После гибели 1,5-годовалого ребенка под Алапаевском возбуждено уголовное дело

После гибели 1,5-годовалого ребенка под Алапаевском возбуждено уголовное дело

6 декабря 2023, 10:36
Фото: 1MI
Уголовное дело возбуждено после смерти 1,5-годовалого мальчика в деревне Катышка под Алапаевском. Тело ребенка было найдено утром 6 декабря в сенях на территории частного дома.

Мальчик скончался от переохлаждения. Уголовное дело возбуждено за причинение смерти по неосторожности. Следствие считает, что ранним утром ребенок один вышел на улицу, а зайти обратно не смог — дверь оказалась захлопнута.

Мать мальчика не знала о происходящем, так как спала. Когда она вышла на улицу и обнаружила ребенка, тот был уже мертв. СУ СК проводит проверку.

Известно, что семья, в которой произошла трагедия — многодетная. У детей есть и мама, и папа. Отца в момент ЧП дома не было, так как он работает вахтовым методом.

Дома с детьми была только мать, которой 38 лет. Погибший ребенок был младшим в семье.

Ранее сообщалось, что в семье воспитывается четыре ребенка. Ранее родителей малыша не привлекали ни к какой ответственности.

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#Происшествия#Алапаевск#Ребенок#Дети#Уголовное дело#Многодетная семья#Смерть по неосторожности#Переохлаждение#18+#Дарья Сорокина
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