При какой погоде в Нижнем Тагиле можно не ходить в школу

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
Ученики с 1 по 4 классы могут спокойно не ходить в школу, когда термометр останавливается на отметке ниже 28°, даже если за окном штиль. В случае же если на улице ветер не менее 4 м/с, то на градуснике достаточно температуры в -25 градусов.
Детям с 5 по 9 классы можно не ходить занятия при температуре -30 градусов без ветра или -28 с ветром. Старшеклассникам из 10 и 11 классов разрешено не посещать уроки в случае, если температура воздуха упадет до -32 градусов без ветра или -30 с ветром.
В то же время, ученики, которые придут в школу, продолжат учиться в обычном режиме. Педагогический состав учреждений занимается с детьми вне зависимости от погодных условий. Главное, что родители, которые решили оставить ребенка дома, должны уведомить об этом классного руководителя.
Сообщения об особенностях режима посещения образовательных учреждений получили и родители тагильских дошкольников.
Нам с детском саду также разрешили два дня не посещать садик без справки, если температура воздуха смущает. Но садик у нас теплый, просто не будут гулять дети, поэтому мы водим ребенка, — рассказывает жительница Нижнего Тагила.
На этой неделе с 6 по 10 декабря в Свердловской области ожидается похолодание. Температура в регионе может снизиться на 15-20 градусов ниже обычной из-за появления арктического циклона, ранее метеорологи сообщили о том, что в декабре 2023 года в области ожидаются морозы ниже -30 градусов. Самыми холодными днями по прогнозам будут четверг и пятница.