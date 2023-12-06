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Published Сегодня, 08:49

Modified Сегодня, 08:51

Updated Сегодня, 08:51

Из-за грядущих морозов в Свердловской области дети могут не ходить в школу

При какой погоде в Нижнем Тагиле можно не ходить в школу

6 декабря 2023, 08:49
Фото: Midjourney

Из-за грядущих морозов в Свердловской области дети могут не ходить в школу

В связи с предстоящими морозами, в школах Нижнего Тагила напомнили о том, при каких условиях школьники могут не посещать занятия. Погода, при которой это возможно, одинакова для всех школ. Однако есть различия в температурном режиме для всех возрастных групп учеников.

Ученики с 1 по 4 классы могут спокойно не ходить в школу, когда термометр останавливается на отметке ниже 28°, даже если за окном штиль. В случае же если на улице ветер не менее 4 м/с, то на градуснике достаточно температуры в -25 градусов.

Детям с 5 по 9 классы можно не ходить занятия при температуре -30 градусов без ветра или -28 с ветром. Старшеклассникам из 10 и 11 классов разрешено не посещать уроки в случае, если температура воздуха упадет до -32 градусов без ветра или -30 с ветром.

В то же время, ученики, которые придут в школу, продолжат учиться в обычном режиме. Педагогический состав учреждений занимается с детьми вне зависимости от погодных условий. Главное, что родители, которые решили оставить ребенка дома, должны уведомить об этом классного руководителя.

Фото: tagilcity.ru
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Сообщения об особенностях режима посещения образовательных учреждений получили и родители тагильских дошкольников. 

Нам с детском саду также разрешили два дня не посещать садик без справки, если температура воздуха смущает. Но садик у нас теплый, просто не будут гулять дети, поэтому мы водим ребенка, — рассказывает жительница Нижнего Тагила.

На этой неделе с 6 по 10 декабря в Свердловской области ожидается похолодание. Температура в регионе может снизиться на 15-20 градусов ниже обычной из-за появления арктического циклона, ранее метеорологи сообщили о том, что в декабре 2023 года в области ожидаются морозы ниже -30 градусов. Самыми холодными днями по прогнозам будут четверг и пятница.

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