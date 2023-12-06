При какой погоде в Нижнем Тагиле можно не ходить в школу

Ученики с 1 по 4 классы могут спокойно не ходить в школу, когда термометр останавливается на отметке ниже 28°, даже если за окном штиль. В случае же если на улице ветер не менее 4 м/с, то на градуснике достаточно температуры в -25 градусов.