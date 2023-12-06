Пропавший в Екатеринбурге студент найден в другом городе

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
В Екатеринбурге 5 декабря пропал 18-летний студент Михаил Васильев, который приехал из города Алапаевск для продолжения учебы. Поисками парня занимались близкие знакомые и волонтеры.
По информации поискового отряда «Прорыв», он дошел до общежития, но после выхода из здания исчез. Сообщается, что молодой человек никогда не пропадал и вел здоровый образ жизни.
Впоследствии сотрудники полиции сообщили о том, что парень найден, он находится в другом городе. Также сообщается, что в отношении Михаила не было выявлено никаких противоправных действий.
Ранее сообщалось, что пропавшую свердловчанку ищут в ХМАО с 2015 года