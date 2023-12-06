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Posted Сегодня, 16:11

Published Сегодня, 16:11

Modified Сегодня, 16:13

Updated Сегодня, 16:13

Полицейские в Екатеринбурге нашли пропавшего студента

Пропавший в Екатеринбурге студент найден в другом городе

6 декабря 2023, 16:11
Фото: Midjourney

Полицейские в Екатеринбурге нашли пропавшего студента

Пропавшего студента из Екатеринбурга нашли, он не пострадал.

В Екатеринбурге 5 декабря пропал 18-летний студент Михаил Васильев, который приехал из города Алапаевск для продолжения учебы. Поисками парня занимались близкие знакомые и волонтеры.

По информации поискового отряда «Прорыв», он дошел до общежития, но после выхода из здания исчез. Сообщается, что молодой человек никогда не пропадал и вел здоровый образ жизни.

Впоследствии сотрудники полиции сообщили о том, что парень найден, он находится в другом городе. Также сообщается, что в отношении Михаила не было выявлено никаких противоправных действий.

Ранее сообщалось, что пропавшую свердловчанку ищут в ХМАО с 2015 года

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