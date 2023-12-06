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Posted Сегодня, 15:14

Published Сегодня, 15:14

Modified Сегодня, 15:16

Updated Сегодня, 15:16

Следователи в ХМАО ищут девушку из Свердловской области восемь лет

Пропавшую свердловчанку ищут в ХМАО с 2015 года

6 декабря 2023, 15:14
Фото: Midjourney

Следователи в ХМАО ищут девушку из Свердловской области восемь лет

В ХМАО в 2015 году пропала Юлия Топнева из Свердловской области. Следователи сразу начали поиски девушки и до сих пор разыскивают девушку.

Издание URA.RU отмечает, что все случилось 24 июля 2015 года, тогда девушка покинула свое жилище, и с того момента неизвестно, где она находится и что с ней случилось.

Юлия работала поваром на месторождении в ХМАО. Она родилась в 1981 году в Каменском районе Свердловской области, до переезда в ХМАО проживала в селе Колчедан.

По приметам, она обладает средним телосложением, овальным лицом, светлыми волнистыми волосами, густыми бровями и темными глазами. Причины исчезновения Юлии Топневой неизвестны.

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#Общество#Происшествия#Свердловская область#Полиция#Пропажа#Инцидент#Камилла Булгакова
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