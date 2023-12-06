Пропавшую свердловчанку ищут в ХМАО с 2015 года

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Издание URA.RU отмечает, что все случилось 24 июля 2015 года, тогда девушка покинула свое жилище, и с того момента неизвестно, где она находится и что с ней случилось.
Юлия работала поваром на месторождении в ХМАО. Она родилась в 1981 году в Каменском районе Свердловской области, до переезда в ХМАО проживала в селе Колчедан.
По приметам, она обладает средним телосложением, овальным лицом, светлыми волнистыми волосами, густыми бровями и темными глазами. Причины исчезновения Юлии Топневой неизвестны.
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