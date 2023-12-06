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Мужчина в Челябинске устроил дебош и выстрелил в глаз незнакомой девушке

Пьяный татуировщик в Челябинске подрался с прохожими и выстрелил девушке в глаз

6 декабря 2023, 05:39
Фото: 1MI

Мужчина в Челябинске устроил дебош и выстрелил в глаз незнакомой девушке

В Челябинске 36-летний нетрезвый местный житель набросился на людей. Инцидент произошел ночью 6 декабря 2023 года.

Мужчина употребил алкоголь в баре, после чего отправился гулять по улице. В какой-то момент между ним и прохожими произошла потасовка. Причина возникшего конфликта неизвестна, рассказали в группе ВКонтакте «Урал Мэш».

Ближе к утру челябинец снова пришел в бар, однако зашел со стороны служебного входа, чем испугал сотрудницу заведения. Поругавшись с охранником, мужчина ушел, однако вскоре вернулся к главному входу, вооружившись при этом молотком, аэрозольным пистолетом и ножом.

Видео: Группа ВКонтакте «Урал Мэш»

Один из посетителей отобрал у дебошира молоток, а тот снова стал ругаться и стрелять из оружия. В какой-то момент он случайно попал в глаз незнакомой девушке. Пострадавшей диагностировали ожог глаза. Хулигана задержали сотрудники ДПС. В полиции начали проверку.

Напомним, ночью 17 сентября 2023 года в Екатеринбурге пьяный посетитель бургерной воткнул ножницы в кисть руки повара за отказ приготовить ему еду.

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