Пьяный татуировщик в Челябинске подрался с прохожими и выстрелил девушке в глаз

Один из посетителей отобрал у дебошира молоток, а тот снова стал ругаться и стрелять из оружия. В какой-то момент он случайно попал в глаз незнакомой девушке. Пострадавшей диагностировали ожог глаза. Хулигана задержали сотрудники ДПС. В полиции начали проверку.