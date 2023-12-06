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Posted 6 декабря 2023, 10:44

Published 6 декабря 2023, 10:44

Modified 6 декабря 2023, 10:46

Updated 6 декабря 2023, 10:46

Пытался потушить сам. Иномарка загорелась на ходу в Нижнем Тагиле

6 декабря 2023, 10:44

В Нижнем Тагиле посреди дороги загорелся автомобиль

6 декабря около 7.00 в Нижнем Тагиле на ходу загорелся автомобиль, когда водитель ехал на работу.

Возгорание произошло у дома №26 на улице Победы. Водитель автомобиля Changan отправился утром на работу. Когда он остановился на светофоре, то заметил дым, который шел из-под капота. Мужчина вышел и увидел, что горит мотор. Он попытался сам потушить огонь, но у него это не получилось сделать самостоятельно.

В результате площадь возгорания составила четыре квадратных метра. Причина пожара — неисправность узлов и механизмов иномарки. Сейчас проводится проверка и устанавливается ущерб.

Напомним, летом в Нижнем Тагиле сгорел автомобиль на улице Максима Горького. Несмотря на то, что очевидцы пытались затушить пламя, транспортное средство выгорело почти полностью.

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