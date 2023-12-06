Пытался потушить сам. Иномарка загорелась на ходу в Нижнем Тагиле

Возгорание произошло у дома №26 на улице Победы. Водитель автомобиля Changan отправился утром на работу. Когда он остановился на светофоре, то заметил дым, который шел из-под капота. Мужчина вышел и увидел, что горит мотор. Он попытался сам потушить огонь, но у него это не получилось сделать самостоятельно.