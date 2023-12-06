Пытался потушить сам. Иномарка загорелась на ходу в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Возгорание произошло у дома №26 на улице Победы. Водитель автомобиля Changan отправился утром на работу. Когда он остановился на светофоре, то заметил дым, который шел из-под капота. Мужчина вышел и увидел, что горит мотор. Он попытался сам потушить огонь, но у него это не получилось сделать самостоятельно.
В результате площадь возгорания составила четыре квадратных метра. Причина пожара — неисправность узлов и механизмов иномарки. Сейчас проводится проверка и устанавливается ущерб.
Напомним, летом в Нижнем Тагиле сгорел автомобиль на улице Максима Горького. Несмотря на то, что очевидцы пытались затушить пламя, транспортное средство выгорело почти полностью.