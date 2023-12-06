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Posted Сегодня, 11:10

Published Сегодня, 11:10

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

Кондитер из Екатеринбурга оказался в финале «Короля десертов»

Самый большой торт приготовит кондитер из Екатеринбурга на шоу «Король десертов»

6 декабря 2023, 11:10
Фото: предоставлено телеканалом "Пятница"

Кондитер из Екатеринбурга оказался в финале «Короля десертов»

На телеканале «Пятница» 6 декабря выйдет финал шоу «Король десертов». Там покажут кондитера из Екатеринбурга Константина Шмарова.

Он будет сражаться за приз в размере одного миллиона рублей. Также он вместе с другими финалистами будет готовить самый большой десерт, который еще никто не готовил в мире.

Их достижение будут фиксировать сотрудники агентства регистрации рекордов международного уровня. Ранее екатеринбургский кондитер обошел других конкурсантов в серии «Конфеты».

После финального выпуска станет известно, удастся ли кондитеру забрать главный приз.

Ранее кулинариз Екатеринбурга Анастасия победила на телешоу «Битва шефов». Телепередачу вудет популярные повара Константин Ивлев и Ренат Агзамов. В финале она приготовила пирог. После шоу девушка поделилась, что там все по-настоящему.

Кулинар из Екатеринбурга планирует установить кондитерский рекорд
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#Свободное время#Телеканал#Шоу#Кондитер#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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