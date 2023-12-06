Самый большой торт приготовит кондитер из Екатеринбурга на шоу «Король десертов»

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Он будет сражаться за приз в размере одного миллиона рублей. Также он вместе с другими финалистами будет готовить самый большой десерт, который еще никто не готовил в мире.
Их достижение будут фиксировать сотрудники агентства регистрации рекордов международного уровня. Ранее екатеринбургский кондитер обошел других конкурсантов в серии «Конфеты».
После финального выпуска станет известно, удастся ли кондитеру забрать главный приз.
Ранее кулинариз Екатеринбурга Анастасия победила на телешоу «Битва шефов». Телепередачу вудет популярные повара Константин Ивлев и Ренат Агзамов. В финале она приготовила пирог. После шоу девушка поделилась, что там все по-настоящему.