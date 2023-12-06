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Мальчик пропал в Екатеринбурге

Школьник в Екатеринбурге не вернулся домой после уроков

6 декабря 2023, 03:34
Фото: Midjourney

Мальчик пропал в Екатеринбурге

В Екатеринбурге пропал мальчик, не вернувшийся домой после школы. Инцидент произошел 5 декабря 2023 года.

По словам одноклассницы мальчика, он ушел из школы с последнего урока географии. Его приятель сперва знал, в какое место подросток решил отправиться, однако ему тоже не было известно его дальнейшее местонахождение, пишет Ура.ру.

Поиски были организованы сотрудниками поискового отряда «Прорыв». Через некоторое время школьник нашелся. Подробности о том, где он находился, не сообщаются. Об этом рассказали в отряде «Прорыв» Telegram-каналу «Злой Екатеринбург».

Напомним, 3 декабря 2023 года в Первоуральске пропал местный житель. Мужчина отправился на рыбалку и не вернулся с нее. Его жена обратилась за помощью в поисках к рыболовным базам.

В Нижнем Тагиле ищут мужчину, пропавшего больше месяца назад
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