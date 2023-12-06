Школьников Нижнего Тагила отправляют на дистант из-за аномальных морозов

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Так, в двух образовательных учреждениях родителям сообщили, что 7, 8 и 9 декабря (с четверга по субботу) будет организован дистанционный процесс обучения в связи с сильными заморозками.
В чате классный руководитель написала, что задание на время дни дистанта будет выдано завтра, в четверг, — рассказала TagilCity.ru мама одной из учениц.
Другая тагильчанка отметила, что официально в школе, где учится ее сын, дистанционное обучение не ввели. Однако классный руководитель посоветовалась с родителями и спросила их мнение по поводу посещения школы.
Классный руководитель написала, что много детей находится на больничном. К тому же ожидаются сильные морозы. Все вместе приняли решение, что ученикам лучше остаться дома. При этом учителя будут находиться в школе и заниматься с теми, кто придет, — поделилась с редакцией родительница.
Напомним, в Нижнем Тагиле и Свердловской области ожидаются аномальные холода до -40 градусов, которые продержатся до 12 декабря.