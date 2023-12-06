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В Нижнем Тагиле для школьников организуют дистанционное обучение из-за морозов

Школьников Нижнего Тагила отправляют на дистант из-за аномальных морозов

6 декабря 2023, 12:10
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле для школьников организуют дистанционное обучение из-за морозов

Ожидается, что температура воздуха в Нижнем Тагиле в ближайшие дни снизится до -34 градусов. В связи с этим в некоторых школах вводится дистанционное обучение.

Так, в двух образовательных учреждениях родителям сообщили, что 7, 8 и 9 декабря (с четверга по субботу) будет организован дистанционный процесс обучения в связи с сильными заморозками.

В чате классный руководитель написала, что задание на время дни дистанта будет выдано завтра, в четверг, — рассказала TagilCity.ru мама одной из учениц.

Другая тагильчанка отметила, что официально в школе, где учится ее сын, дистанционное обучение не ввели. Однако классный руководитель посоветовалась с родителями и спросила их мнение по поводу посещения школы.

Классный руководитель написала, что много детей находится на больничном. К тому же ожидаются сильные морозы. Все вместе приняли решение, что ученикам лучше остаться дома. При этом учителя будут находиться в школе и заниматься с теми, кто придет, — поделилась с редакцией родительница.

Напомним, в Нижнем Тагиле и Свердловской области ожидаются аномальные холода до -40 градусов, которые продержатся до 12 декабря.

Стало известно, когда в Нижнем Тагиле закончатся морозы
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