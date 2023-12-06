Стало известно, когда в Нижнем Тагиле закончатся морозы

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
При этом осадки в виде снега прогнозируются только в воскресенье, 10 декабря. В Нижнем Тагиле в четверг днем ожидается -29 градусов и ветер 2 метра в секунду. К ночи похолодает до -33 градусов. Это следует из данных сайта Гисметео.
В пятницу, 8 декабря, днем будет до -27, а ночью до -34. При этом снегопада не будет. В выходные погода будет аналогична. В субботу осадков не ожидается, а в воскресенье синоптики прогнозируют небольшой снег.
Следующая неделя начнется с отметок -30 днем. Начиная со среды, 13 декабря, потеплеет до -18. Однако ветер усилится до 8-9 метров в секунду на три дня, до 15 декабря включительно.
Ранее в Екатеринбурге выстроились очереди в травмпункт из-за гололеда. Очереди из травмированных стали выстраиваться 29 ноября, после того как в городе прошел ледяной дождь.