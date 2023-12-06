Стоматолог из Нижнего Тагила доверилась «Минздраву» и перевела мошенникам все деньги

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Злоумышленники действовали от имени Министерства здравоохранения. Об этом сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».
Изначально женщине позвонили якобы для того, чтобы поговорить о ее работе. Злоумышленник звонил в мессенджере. Он сообщал, что является куратором Минздрава.
Далее аферист рассказал, что главврач больницы, где работает доктор, подозревается в пособничестве терроризму. А с ее личных счетов на эти же нужны якобы были переведены деньги. Далее ей должен был позвонить «ФСБ-шник».
Далее, действуя по инструкциям, женщина пришла в банк и сняла со счета 400 тысяч рублей и перевела их на счет аферистов. Затем она пришла домой и рассказала о произошедшем мужу. Тот сказал, что женщину обманули и они пошли в полицию писать заявление.
Ранее сообщалось, что 19-летний житель Нижнего Тагила хотел заказать девушку легкого поведения, но в результате лишился 90 тысяч рублей с кредитной карты.