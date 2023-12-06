Стоматолог из Нижнего Тагила доверилась «Минздраву» и перевела мошенникам все деньги

Далее, действуя по инструкциям, женщина пришла в банк и сняла со счета 400 тысяч рублей и перевела их на счет аферистов. Затем она пришла домой и рассказала о произошедшем мужу. Тот сказал, что женщину обманули и они пошли в полицию писать заявление.