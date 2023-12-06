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Published Сегодня, 10:03

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Updated Сегодня, 10:05

400 тысяч перевела мошенникам стоматолог из Нижнего Тагила из-за «терроризма»

Стоматолог из Нижнего Тагила доверилась «Минздраву» и перевела мошенникам все деньги

6 декабря 2023, 10:03
Фото: 1MI

400 тысяч перевела мошенникам стоматолог из Нижнего Тагила из-за «терроризма»

В Нижнем Тагиле стоматолог поверила мошенникам и перевела им все свои средства. Пострадавшей 41 год.

Злоумышленники действовали от имени Министерства здравоохранения. Об этом сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

Изначально женщине позвонили якобы для того, чтобы поговорить о ее работе. Злоумышленник звонил в мессенджере. Он сообщал, что является куратором Минздрава.

Далее аферист рассказал, что главврач больницы, где работает доктор, подозревается в пособничестве терроризму. А с ее личных счетов на эти же нужны якобы были переведены деньги. Далее ей должен был позвонить «ФСБ-шник».

Далее, действуя по инструкциям, женщина пришла в банк и сняла со счета 400 тысяч рублей и перевела их на счет аферистов. Затем она пришла домой и рассказала о произошедшем мужу. Тот сказал, что женщину обманули и они пошли в полицию писать заявление.

Ранее сообщалось, что 19-летний житель Нижнего Тагила хотел заказать девушку легкого поведения, но в результате лишился 90 тысяч рублей с кредитной карты.

Мошенники рассылают сообщения от имени главы Краснотурьинска Александра Устинова
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#Происшествия#Нижний Тагил#ФСБ#Минздрав#Мошенники#18+#Стоматолог#Аферисты#Дарья Сорокина
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