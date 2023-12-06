Tele2 приглашает отправиться на поиски новых зимних впечатлений по Уралу

Качественное покрытие оператора позволяет клиентам быть на связи не только в популярных туристических местах, но и в удаленных точках регионов. Онлайн-ресурс «Тревел-гид по приключениям» доступен бесплатно для всех желающих. В каждом регионе команда проекта выбрала места и активности, которые могут понравиться как начинающему, так и опытному путешественнику. Отправляясь в локации тревел-гида по приключениям, можно узнать регионы с новых сторон, погрузиться в их историю и культуру и поближе познакомиться с живописной природой.