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Published Сегодня, 09:31

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Updated Сегодня, 10:04

Tele2 приглашает отправиться на поиски новых зимних впечатлений по Уралу

Tele2 приглашает отправиться на поиски новых зимних впечатлений по Уралу

6 декабря 2023, 09:31
Фото: Tele2
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Tele2 запустила для путешественников проект «Тревел-гид по приключениям». На онлайн-платформе собраны увлекательные идеи для зимнего отдыха в туристических и исторических локациях Свердловской области, Пермского края, ХМАО, ЯНАО, Оренбургской, Тюменской, Челябинской областей и Республики Коми.

Качественное покрытие оператора позволяет клиентам быть на связи не только в популярных туристических местах, но и в удаленных точках регионов. Онлайн-ресурс «Тревел-гид по приключениям» доступен бесплатно для всех желающих. В каждом регионе команда проекта выбрала места и активности, которые могут понравиться как начинающему, так и опытному путешественнику. Отправляясь в локации тревел-гида по приключениям, можно узнать регионы с новых сторон, погрузиться в их историю и культуру и поближе познакомиться с живописной природой.

Совершить путешествие на ретропоезде, поймать северное сияние, прокатиться на коньках по пруду, узнать легенды ледяной пещеры, отправиться на сплав по зимней реке — эти и многие другие впечатления доступны абонентам любого оператора связи. А клиенты Tele2 смогут пользоваться высокоскоростным интернетом и делиться впечатлениями онлайн в каждой локации гида.

Кроме этого, абонентам оператора доступны специальные предложения по программе лояльности «Больше», они сделают отдых комфортнее и выгоднее. Например, в Свердловской области абоненты смогут получить скидку 15% на джип-тур или скидку 10% на аренду снегохода. А путешественникам в соседних регионах доступны скидки на катания на тюбинге или на комбо-туры.

Директор макрорегиона «Урал» Tele2 Светлана Галилеева:

Мы поддерживаем образ жизни наших клиентов и их стремление к путешествиям по Уралу. На основе данных big data мы знаем, что основная цель внутреннего туризма — получение нового культурного опыта и посещение интересных достопримечательностей. В связи с этим Tele2 несколько лет поддерживает летний проект «Тревел-гид», в котором собраны интересные локации, а география проекта в последнем сезоне была расширена до Свердловской, Челябинской, Тюменской областей и Пермского края. Летний проект получил положительные отклики и пользовался популярностью у любителей путешествий, поэтому мы запустили новый, зимний портал — «Тревел-гид по приключениям». Он призван помочь с выбором интересных локаций тем, кто не хочет сидеть дома в холодные месяцы и кто готов удивляться и получать новые эмоции. География проекта в зимнем сезоне расширена — в ней появились новые маршруты по локациям всего Большого Урала и Тюменской области. Теперь каждый сможет познакомиться с зимним очарованием своего и соседних регионов.
#Общество#Путешествия#Северное сияние#Путешественники#Мобильная связь#Гид#Tele2#Урал#Ретропоезд
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