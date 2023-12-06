Цены на красную икру в Екатеринбурге превысили 6,5 тысячи рублей

За 2023 год цены на икру в уральской столице стали выше на 3,8%. При этом в целом по Свердловской области стоимость немного снизились. Так, осенью 2022 года за килограмм икры жители региона отдавали 5,5 тысячи, а осенью 2023 года цены снизились почти на 200 рублей, сообщает Росстат.