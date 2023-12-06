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Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:23

Updated Сегодня, 06:23

В магазинах Екатеринбурга подорожала красная икра

Цены на красную икру в Екатеринбурге превысили 6,5 тысячи рублей

6 декабря 2023, 06:23
Фото: 1MI

В магазинах Екатеринбурга подорожала красная икра

В Екатеринбурге стоимость красной икры превысила 6,5 тысячи рублей. Это выше средней стоимости данного товара по Свердловской области.

За 2023 год цены на икру в уральской столице стали выше на 3,8%. При этом в целом по Свердловской области стоимость немного снизились. Так, осенью 2022 года за килограмм икры жители региона отдавали 5,5 тысячи, а осенью 2023 года цены снизились почти на 200 рублей, сообщает Росстат.

Самые дорогие баночки икры продаются в крупных сетевых гипермаркетах. В местных супермаркетах 100 грамм красной икры можно приобрести за 300-360 рублей.

Напомним, в ноябре 2023 года в Свердловской области увеличилась стоимость яиц, сосисок и свежих огурцов.

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