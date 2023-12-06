tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:26

Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:34

Updated Сегодня, 07:34

Новые дорожные знаки установят в Екатеринбурге для борьбы с пробками

В Екатеринбурге придумали новый способ борьбы с пробками

6 декабря 2023, 07:26
Фото: Midjourney

Новые дорожные знаки установят в Екатеринбурге для борьбы с пробками

В Екатеринбурге появятся новые дорожные знаки. При помощи них будут бороться с пробками. Планируется, что дорожные заторы исчезнут на двух улицах.

Остановку и стоянку запретят на улицах Цвиллинга и Советской. Представители администрации уверены, что это поможет увеличить пропускную способность.

Ограничения будут введены на участке от улицы Фрунзе до улицы Фурманова в Ленинском районе и от улицы Сулимова до улицы Июльская в Кировском районе.

Также в ближайшее время здесь появятся знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».

Ранее сообщалось, что Екатеринбург встал в 10-бальных пробках. Это произошло из-за снегопада. Не обошлось без ДТП.

Огромные пробки образовались на дорогах Екатеринбурга из-за снегопада
Узнать подробнее
Читайте также:
ЕКАД перекрыт в обе стороны из-за аварии. Образовалась многокилометровая пробкаВозможны пробки: «АэродромДорСтрой» ведет работы на Мира — Циолковского в ТагилеВ центре Екатеринбурга образовались пробки из-за съемок фильма
#Транспорт#ДТП#Дорожные знаки#Знаки#Екатеринбург#Пробки#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Стала на 2 см короче: работник отсудил у Уралвагонзавода 1,5 млн за сломанную ногу
Вчера, 12:41
«Прошу глав ускориться»: Куйвашев требует передать области разбитую дорогу в Баранче
Вчера, 10:51
Заболеваемость ОРВИ и коронавирусом растет в Свердловской области
Вчера, 15:28
TagilCity.ru стало самым цитируемым в соцсетях СМИ Нижнего Тагила в ноябре 2023 года
Вчера, 08:04
Число детей мигрантов в школах Екатеринбурга выросло почти вдвое
Вчера, 16:27
Цены на красную икру в Екатеринбурге превысили 6,5 тысячи рублей
Сегодня, 06:23