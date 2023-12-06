В Екатеринбурге придумали новый способ борьбы с пробками

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Остановку и стоянку запретят на улицах Цвиллинга и Советской. Представители администрации уверены, что это поможет увеличить пропускную способность.
Ограничения будут введены на участке от улицы Фрунзе до улицы Фурманова в Ленинском районе и от улицы Сулимова до улицы Июльская в Кировском районе.
Также в ближайшее время здесь появятся знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».
Ранее сообщалось, что Екатеринбург встал в 10-бальных пробках. Это произошло из-за снегопада. Не обошлось без ДТП.