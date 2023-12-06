В Москве проведут конференцию об инвестициях в АПК «Агрохолдинги России»

Планируется широкое обсуждение проблемы вложений в разные направления АПК. В частности, это касается областей, связанных с агротехникой, технологиями и оборудованием, цифровизацией и роботизацией агросектора, развитием и импортозамещением в секторе СЗР, отечественной селекцией и генетикой в животноводстве, а также отечественным производством ингредиентов для переработки молока и мяса. На конференции «Агрохолдинги России — 2023» делегаты представят собственную оценку трендов в сфере экспорта российского продовольствия, обсудят возможности роста и блокирующие его факторы, а также пути наращивания потребительского спроса и вопросы функционирования самых эффективных каналов сбыта сельхозпродукции.