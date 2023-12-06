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В Москве проведут конференцию об инвестициях в АПК «Агрохолдинги России»

В Москве проведут конференцию об инвестициях в АПК «Агрохолдинги России»

6 декабря 2023, 17:57
Фото: 1MI
8 декабря в Москве состоится XXIII федеральная отраслевая конференция «Агрохолдинги России — 2023», посвященная инвестициям в различные отрасли АПК. Это будет уже 23-я флагманская конференция «Агроинвестора». Генеральным информационным партнером мероприятия стал медиахолдинг 1MI.

Известно, что на этой конференции ведущие отраслевые эксперты, аналитики и участники рынка АПК подведут производственные и финансовые итоги развития сельского хозяйства за 2023 год, дадут прогнозы на следующий, обсудят инвестиционный климат в аграрном секторе, рассмотрят динамику агроэкспорта, вопросы рентабельности производства и новые меры государственного регулирования агрорынков, а также оценят их влияние на бизнес. Об этом информирует gorod55.

Спикеры и эксперты мероприятия также обсудят главные тренды в сфере слияний и поглощений, поговорят о доступности финансирования для производителей сельхозпродукции и рассмотрят текущие процессы, связанные со страхованием в сфере АПК. Также делегатам предстоит определить круг задач по инвестициям в логистику, инфраструктуру и финансовой поддержке проектов, которые нацелены на цифровизацию агросектора и реализацию поставок техники и оборудования в условиях международных санкций.

Делегатами конференции будут рассмотрены итоги 2023 года для ведущих отраслей АПК; им предстоит обсудить результаты, достигнутые главными участниками агрорынка, а также изучить перспективы дальнейшего развития, представленные экспертами.

Планируется широкое обсуждение проблемы вложений в разные направления АПК. В частности, это касается областей, связанных с агротехникой, технологиями и оборудованием, цифровизацией и роботизацией агросектора, развитием и импортозамещением в секторе СЗР, отечественной селекцией и генетикой в животноводстве, а также отечественным производством ингредиентов для переработки молока и мяса. На конференции «Агрохолдинги России — 2023» делегаты представят собственную оценку трендов в сфере экспорта российского продовольствия, обсудят возможности роста и блокирующие его факторы, а также пути наращивания потребительского спроса и вопросы функционирования самых эффективных каналов сбыта сельхозпродукции.

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