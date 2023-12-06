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Posted Сегодня, 10:18

Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

В соцсетях в Тагиле появились объявления о поиске актеров в «Слово пацана»

В Нижнем Тагиле неизвестные объявили о поиске актеров в сериал «Слово пацана»

6 декабря 2023, 10:18
Фото: Midjourney

В соцсетях в Тагиле появились объявления о поиске актеров в «Слово пацана»

В разных пабликах в соцсетях стали появляться сообщения о том, что в Нижнем Тагиле якобы ищут актеров для второго сезона сериала «Слово Пацана». Сериал сейчас пользуется популярностью у зрителей.

Подобные объявления распространяют неизвестные люди, а официальных подтверждений набора актеров или массовки нет.

В объявлении говорится, что актеры нужны для массовых сцен. Набирать якобы будут людей в возрасте от 14 до 60 лет. Нужны люди, подходящие под амплуа бандитов, полицейских, трудных подростков, родителей и прохожих.

Также сообщается, что за шестичасовую съемку одному актеру заплатят 3 500 рублей. Аналогичные объявления появились и в городских пабликах Екатеринбурга.

Гражданам стоит быть бдительнее, так как такие сообщения могут рассылать мошенники.

Ранее депутат Госдумы от Свердловской области высказался об этом сериале, который ранее заподозрили в пропаганде опасного образа жизни. Парламентарий сказал, что эта киноработа — антиреклама такой жизни.

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