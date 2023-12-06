В Нижнем Тагиле неизвестные объявили о поиске актеров в сериал «Слово пацана»

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Подобные объявления распространяют неизвестные люди, а официальных подтверждений набора актеров или массовки нет.
В объявлении говорится, что актеры нужны для массовых сцен. Набирать якобы будут людей в возрасте от 14 до 60 лет. Нужны люди, подходящие под амплуа бандитов, полицейских, трудных подростков, родителей и прохожих.
Также сообщается, что за шестичасовую съемку одному актеру заплатят 3 500 рублей. Аналогичные объявления появились и в городских пабликах Екатеринбурга.
Гражданам стоит быть бдительнее, так как такие сообщения могут рассылать мошенники.
Ранее депутат Госдумы от Свердловской области высказался об этом сериале, который ранее заподозрили в пропаганде опасного образа жизни. Парламентарий сказал, что эта киноработа — антиреклама такой жизни.