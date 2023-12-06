В Нижнем Тагиле сгорела иномарка, замерзла незамерзайка, а школьники ушли на дистант

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
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Updated Сегодня, 14:52
В Нижнем Тагиле утром 6 декабря автомобиль внезапно загорелся прямо посреди улицы. Водитель ехал на работу и остановился на светофоре рядом с Красногвардейцем. Внезапно из-под капота пошел дым. Хозяин иномарки пытался потушить огонь, но безуспешно. Прибывшие на место пожарные расчеты быстро потушили пламя, однако автомобиль уже не восстановить. Предполагаемая причина возгорания — неисправность деталей и механизмов внутри автомобиля.
По Нижнему Тагилу ударили морозы, да так сильно, что на одной из АЗС города замерзли незамерзайки. Это 6 декабря заметили журналисты TagilCity.ru, которые лично посетили данную АЗС и увидели, как в лед превратилось то, что не должно.
После смерти 1,5-летнего мальчика в деревне Катышка под Алапаевском было возбуждено уголовное дело. Тело ребенка обнаружили утром 6 декабря на территории у частного дома. Мальчик умер от переохлаждения. Уголовное дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности». Следователи считают, что ребенок вышел на улицу один и не смог вернуться обратно — дверь была захлопнута.
Депутат молодежной думы Антон Исаев предложил исключить из документов Нижнего Тагила ссылку на Европейскую хартию местного самоуправления. Этот документ упоминается в положении о территориальном общественном самоуправлении города.
По сообщениям синоптиков, температура воздуха в ближайшие дни достигнет упадет ниже -34 градусов. В связи с этим в некоторых школах будет введено дистанционное обучение. Так, в двух образовательных учреждениях 7, 8 и 9 декабря будет организован удаленный процесс обучения. Но почему-то так решили сделать не во всех школах.