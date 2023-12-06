В Нижнем Тагиле сгорела иномарка, замерзла незамерзайка, а школьники ушли на дистант

По сообщениям синоптиков, температура воздуха в ближайшие дни достигнет упадет ниже -34 градусов. В связи с этим в некоторых школах будет введено дистанционное обучение. Так, в двух образовательных учреждениях 7, 8 и 9 декабря будет организован удаленный процесс обучения. Но почему-то так решили сделать не во всех школах.