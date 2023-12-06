tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:33

Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

Участник СВО из Узбекистана получил временное убежище в Екатеринбурге

Ветеран СВО в Екатеринбурге получил временное убежище вместо гражданства

6 декабря 2023, 13:33
Фото: 1MI

Участник СВО из Узбекистана получил временное убежище в Екатеринбурге

Работники УВМ ГУ МВД России по Свердловской области 6 декабря приняли заявление от участника СВО о предоставлении временного убежища.

По словам самого гражданина Узбекистана, когда он был на СВО, служащих спрашивали, кто намеревается получить гражданство РФ, и он ответил согласием, однако затем документы, очевидно, затерялись.

Теперь мужчина подал заявление на получение временного убежища. Сотрудники УФМ ГУ МВД России по Свердловской области пообещали помочь ему получить гражданство. То есть начало по урегулированию правового положения участника СВО положено.

Работники ГУ МВД России по Свердловской области уверяют, что постараются сделать все быстро в отношении оформления документов.

Ранее другой участник СВО из Узбекистана уже стал гражданином России.

Мигрантам с гражданством РФ в Свердловской области вручают повестки в военкомат
Узнать подробнее
Читайте также:
Преподаватель УрФУ в Екатеринбурге обозвала студентку и высмеяла ее гражданствоТаджик фиктивно женился на жительнице Нижнего Тагила ради гражданстваСгущенка и майонез: в Нижнем Тагиле собирают новогодние гостинцы бойцам на СВО
#Общество#Свердловская область#Полиция#Гражданство#Екатеринбург#Гражданство РФ#Камилла Булгакова
Подпишитесь
«Закрываем окно в Европу»: тагильский депутат просит вычеркнуть европейскую хартию
Сегодня, 08:46
Даже незамерзайка замерзла: на Нижний Тагил обрушились морозы
Сегодня, 10:32
Стала на 2 см короче: работник отсудил у Уралвагонзавода 1,5 млн за сломанную ногу
Вчера, 12:41
Школьников Нижнего Тагила отправляют на дистант из-за аномальных морозов
Сегодня, 12:10
Блогер из Нижнего Тагила заплатит полицейскому 50 тысяч за оскорбление
Сегодня, 12:56
При какой погоде в Нижнем Тагиле можно не ходить в школу
Сегодня, 08:49