Ветеран СВО в Екатеринбурге получил временное убежище вместо гражданства

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
По словам самого гражданина Узбекистана, когда он был на СВО, служащих спрашивали, кто намеревается получить гражданство РФ, и он ответил согласием, однако затем документы, очевидно, затерялись.
Теперь мужчина подал заявление на получение временного убежища. Сотрудники УФМ ГУ МВД России по Свердловской области пообещали помочь ему получить гражданство. То есть начало по урегулированию правового положения участника СВО положено.
Работники ГУ МВД России по Свердловской области уверяют, что постараются сделать все быстро в отношении оформления документов.
Ранее другой участник СВО из Узбекистана уже стал гражданином России.