ВГОК в Нижнем Тагиле получил предписание из-за выбросов и сточных вод

Среди нарушений были обнаружены превышение нормативов сброса загрязняющих веществ в составе сточных вод, что приводит к загрязнению реки Тагил, а также неисполнение обязанности по корректировке инвентаризации источников выбросов. Кроме того, было выявлено складирование отходов в местах, которые не пригодны для этого.