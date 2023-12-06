ВГОК в Нижнем Тагиле получил предписание из-за выбросов и сточных вод

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
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Updated Сегодня, 16:50
Среди нарушений были обнаружены превышение нормативов сброса загрязняющих веществ в составе сточных вод, что приводит к загрязнению реки Тагил, а также неисполнение обязанности по корректировке инвентаризации источников выбросов. Кроме того, было выявлено складирование отходов в местах, которые не пригодны для этого.
Уральское управление Росприроднадзора отметило, что ситуация находится под контролем. ОАО «ВГОК» дано предписание об устранении нарушений. Также ставится вопрос о привлечении руководства предприятия к ответственности.
Ранее сообщалось, что «Водоканал-НТ» сливал стоки в одну из рек Нижнего Тагила.