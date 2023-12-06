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Published Сегодня, 16:48

Modified Сегодня, 16:50

Updated Сегодня, 16:50

На ВГОКе в Нижнем Тагиле выявлены экологические нарушения

ВГОК в Нижнем Тагиле получил предписание из-за выбросов и сточных вод

6 декабря 2023, 16:48
Фото: Midjourney

На ВГОКе в Нижнем Тагиле выявлены экологические нарушения

Проверка Высокогорского горно-обогатительного комбината (ВГОК) в Нижнем Тагиле, проведенная Росприроднадзором, завершена. Были обнаружены нарушения после осмотра территории предприятия.

Среди нарушений были обнаружены превышение нормативов сброса загрязняющих веществ в составе сточных вод, что приводит к загрязнению реки Тагил, а также неисполнение обязанности по корректировке инвентаризации источников выбросов. Кроме того, было выявлено складирование отходов в местах, которые не пригодны для этого.

Уральское управление Росприроднадзора отметило, что ситуация находится под контролем. ОАО «ВГОК» дано предписание об устранении нарушений. Также ставится вопрос о привлечении руководства предприятия к ответственности.

Ранее сообщалось, что «Водоканал-НТ» сливал стоки в одну из рек Нижнего Тагила.

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#Нижний Тагил#Экология#Свердловская область#Завод#Вгок#Окружающая среда#Выбросы#Природа#Загрязнение атмосферы#Загрязнения#Камилла Булгакова
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