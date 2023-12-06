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Posted 6 декабря 2023, 08:46

Published 6 декабря 2023, 08:46

Modified 6 декабря 2023, 15:22

Updated 6 декабря 2023, 15:22

Депутат из Нижнего Тагила просит убрать упоминание документа Совета Европы

«Закрываем окно в Европу»: тагильский депутат просит вычеркнуть европейскую хартию

6 декабря 2023, 08:46
Фото: tagilcity.ru.

Депутат из Нижнего Тагила просит убрать упоминание документа Совета Европы

Депутат молодежной думы Нижнего Тагила Антон Исаев внес на рассмотрение инициативу об исключении упоминания документа, принятого Советом Европы, из официального документа Нижнего Тагила.

Речь идет о Европейской хартии местного самоуправления, которая упоминается в положении о территориальном общественном самоуправлении города Нижний Тагил.

Депутат молодежной думы Антон Исаев, как сообщили его коллеги на заседании думы 5 декабря, предложил исключить из документа слова «Европейская хартия местного самоуправления».

Отрадно, что инициативу такого изменения внес член молодежной думы Антон Исаев. Молодежная дума работает, мы познакомились, — отметил председатель постоянной комиссии народный избранник Станислав Зыкин.

Как пояснила Елена Чуприна, начальник отдела по взаимодействию с некоммерческими организациями, действие европейского документа было прекращено в отношении России.

Приводим нормативно-правовой акт в соответствии с законодательством РФ — с ФЗ №43 «О прекращении действия в отношении Российской Федерации международных договоров совета Европы».

Добавим, упоминание документа в пункте 1 статьи 2 положения было с 2006 года. «Закрываем окно в Европу», — резюмировал вице-спикер думы Алексей Балыбердин.

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