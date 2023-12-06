«Закрываем окно в Европу»: тагильский депутат просит вычеркнуть европейскую хартию

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Речь идет о Европейской хартии местного самоуправления, которая упоминается в положении о территориальном общественном самоуправлении города Нижний Тагил.
Депутат молодежной думы Антон Исаев, как сообщили его коллеги на заседании думы 5 декабря, предложил исключить из документа слова «Европейская хартия местного самоуправления».
Отрадно, что инициативу такого изменения внес член молодежной думы Антон Исаев. Молодежная дума работает, мы познакомились, — отметил председатель постоянной комиссии народный избранник Станислав Зыкин.
Как пояснила Елена Чуприна, начальник отдела по взаимодействию с некоммерческими организациями, действие европейского документа было прекращено в отношении России.
Приводим нормативно-правовой акт в соответствии с законодательством РФ — с ФЗ №43 «О прекращении действия в отношении Российской Федерации международных договоров совета Европы».
Добавим, упоминание документа в пункте 1 статьи 2 положения было с 2006 года. «Закрываем окно в Европу», — резюмировал вице-спикер думы Алексей Балыбердин.