«Ждем волшебников»: в Нижнем Тагиле появилась рождественская «Елка желаний»

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
С 1 декабря в Нижнем Тагиле стартовала акция «Подари радость на Рождество!». Объявлен сбор подарков нуждающимся жителям города: многодетным семьям и семьям, находящимся в сложной жизненной ситуации, одиноким пенсионерам, инвалидам, детям-сиротам и бездомным.
Все, кто хочет принять участие и поздравить их с Рождеством и наступающим Новым годом, могут купить подарки и до 24 декабря принести их в Отдел социального служения епархии на улице Металлургов, 32.
Принимаются сладости, мягкие игрушки небольшого размера, игры, машинки и куклы, пазлы, канцелярские товары, наборы для творчества, крема, шампуни, расчески, книги для детей и взрослых, постельное белье, полотенца. Все подарки должны быть новыми и не использованными ранее.
Также площадка по сбору подарков будет работать 16 декабря в ТРЦ «Депо», а 24 декабря — в Воскресенском храме, Свято-Троицком соборе, храме Александра Невского и Казанском мужском монастыре.
Ждем вас, дорогие наши волшебники и творцы рождественской радости! Ведь на Рождество под елкой не должно быть пусто! — написали в благотворительном фонде «Ковчег».
В храме Сергия Радонежского уже установлена «Елка желаний». На шариках написаны имена детей и желания, которые они загадали к празднику. Если у жителей Нижнего Тагила есть возможность сделать адресный подарок, то его вместе с шариком нужно привезти назад до 24 декабря.
Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что к новому году более 2,5 тысячи воспитанников детских домов получат подарки.