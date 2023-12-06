tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:41

Published Сегодня, 14:41

Modified Сегодня, 14:43

Updated Сегодня, 14:43

Нижнем Тагиле собирают подарки на Рождество для нуждающихся

«Ждем волшебников»: в Нижнем Тагиле появилась рождественская «Елка желаний»

6 декабря 2023, 14:41
Фото: Midjourney

Нижнем Тагиле собирают подарки на Рождество для нуждающихся

В Нижнем Тагиле стартовала акция по сбору подарков на Рождество нуждающимся жителям города. «Елка желаний» установлена в храме Сергия Радонежского.

С 1 декабря в Нижнем Тагиле стартовала акция «Подари радость на Рождество!». Объявлен сбор подарков нуждающимся жителям города: многодетным семьям и семьям, находящимся в сложной жизненной ситуации, одиноким пенсионерам, инвалидам, детям-сиротам и бездомным.

Все, кто хочет принять участие и поздравить их с Рождеством и наступающим Новым годом, могут купить подарки и до 24 декабря принести их в Отдел социального служения епархии на улице Металлургов, 32.

Принимаются сладости, мягкие игрушки небольшого размера, игры, машинки и куклы, пазлы, канцелярские товары, наборы для творчества, крема, шампуни, расчески, книги для детей и взрослых, постельное белье, полотенца. Все подарки должны быть новыми и не использованными ранее.

Также площадка по сбору подарков будет работать 16 декабря в ТРЦ «Депо», а 24 декабря — в Воскресенском храме, Свято-Троицком соборе, храме Александра Невского и Казанском мужском монастыре.

Ждем вас, дорогие наши волшебники и творцы рождественской радости! Ведь на Рождество под елкой не должно быть пусто! — написали в благотворительном фонде «Ковчег».

В храме Сергия Радонежского уже установлена «Елка желаний». На шариках написаны имена детей и желания, которые они загадали к празднику. Если у жителей Нижнего Тагила есть возможность сделать адресный подарок, то его вместе с шариком нужно привезти назад до 24 декабря.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что к новому году более 2,5 тысячи воспитанников детских домов получат подарки.

Школы и детсады Нижнего Тагила собирают подарки для детей из пограничных застав
Узнать подробнее
Читайте также:
Сгущенка и майонез: в Нижнем Тагиле собирают новогодние гостинцы бойцам на СВОПсихолог рассказала, какие подарки ни в коем случае не надо дарить на Новый годКаким будет ледовый городок-2024 в Нижнем Тагиле: показываем и рассказываем
#Общество#Нижний Тагил#Новый год#Елка#Подарки#Акция#Игрушки#Сбор#Сладости#Рождество#Евгения Сафина
Подпишитесь
«Закрываем окно в Европу»: тагильский депутат просит вычеркнуть европейскую хартию
Сегодня, 08:46
Даже незамерзайка замерзла: на Нижний Тагил обрушились морозы
Сегодня, 10:32
Стала на 2 см короче: работник отсудил у Уралвагонзавода 1,5 млн за сломанную ногу
Вчера, 12:41
Школьников Нижнего Тагила отправляют на дистант из-за аномальных морозов
Сегодня, 12:10
Блогер из Нижнего Тагила заплатит полицейскому 50 тысяч за оскорбление
Сегодня, 12:56
При какой погоде в Нижнем Тагиле можно не ходить в школу
Сегодня, 08:49