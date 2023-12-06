«Ждем волшебников»: в Нижнем Тагиле появилась рождественская «Елка желаний»

В храме Сергия Радонежского уже установлена «Елка желаний». На шариках написаны имена детей и желания, которые они загадали к празднику. Если у жителей Нижнего Тагила есть возможность сделать адресный подарок, то его вместе с шариком нужно привезти назад до 24 декабря.