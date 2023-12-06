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Posted Сегодня, 09:37

Published Сегодня, 09:37

Modified Сегодня, 10:00

Updated Сегодня, 10:00

Пострадавшая от взрыва в Екатеринбурге не общается с родными

Жертва взрыва в Екатеринбурге не может говорить с близкими

6 декабря 2023, 09:37
Фото: Midjourney

Пострадавшая от взрыва в Екатеринбурге не общается с родными

В Екатеринбурге 24-летняя девушка, которая пострадала от взрыва подсолнечного масла до сих пор находится в шоке. Она не может общаться с близкими.

Пострадавшую зовут Екатерина. Она преподаватель иностранного языка для младшеклассников, пишет Ура.ру.

В школе она работает с 1 сентября 2022 года. В учреждении после ЧП был организован сбор средств для пострадавшей.

Источник добавил, что девушка все еще в состоянии шока и не может говорить.

В региональном Минздраве сообщили, что не владеют информацией.

Известно, что учительница живет в съемной квартире. Собранные средства нужно будет потратить в том числе на восстановление квартиры, отметил источник.

Напомним, что взрыв в квартире учительницы прогремел вечером 5 декабря. Из дома было эвакуировано порядка 20 жителей, в числе которых четыре ребенка.

Девушка разогревала подсолнечное масло, которое взорвалось. Екатерина стала тушить очаг водой и получила ожоги.

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