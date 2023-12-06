Жертва взрыва в Екатеринбурге не может говорить с близкими

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
Пострадавшую зовут Екатерина. Она преподаватель иностранного языка для младшеклассников, пишет Ура.ру.
В школе она работает с 1 сентября 2022 года. В учреждении после ЧП был организован сбор средств для пострадавшей.
Источник добавил, что девушка все еще в состоянии шока и не может говорить.
В региональном Минздраве сообщили, что не владеют информацией.
Известно, что учительница живет в съемной квартире. Собранные средства нужно будет потратить в том числе на восстановление квартиры, отметил источник.
Напомним, что взрыв в квартире учительницы прогремел вечером 5 декабря. Из дома было эвакуировано порядка 20 жителей, в числе которых четыре ребенка.
Девушка разогревала подсолнечное масло, которое взорвалось. Екатерина стала тушить очаг водой и получила ожоги.