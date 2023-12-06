Житель Свердловской области настойчиво предлагал общение маленькой девочке

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Известно, что он настойчиво предлагал девочке пообщаться и продолжал идти за ней. С какой целью он преследовал ребенка, неизвестно. Об этой ситуации рассказали пользователи соцсетей.
После этого Следственный комитет инициировал проверку. Следователи хотят разыскать преследователя. Отмечается, что мужчина «отстал» от девочки только после того, как она скрылась от него в магазине. Произошедшему будет дана правовая оценка.
Ранее сообщалось, что незнакомец преследовал маленькую девочку, которая шла из дома на занятие. Он предлагает ей сладости и щенков.