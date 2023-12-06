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Published Сегодня, 14:00

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

В Свердловской области мужчина преследовал девочку до магазина

Житель Свердловской области настойчиво предлагал общение маленькой девочке

6 декабря 2023, 14:00
Фото: 1MI

В Свердловской области мужчина преследовал девочку до магазина

В Свердловской области неизвестный мужчина шел за несовершеннолетней девочкой до тех пор, пока она не спряталась в магазине.

Известно, что он настойчиво предлагал девочке пообщаться и продолжал идти за ней. С какой целью он преследовал ребенка, неизвестно. Об этой ситуации рассказали пользователи соцсетей.

После этого Следственный комитет инициировал проверку. Следователи хотят разыскать преследователя. Отмечается, что мужчина «отстал» от девочки только после того, как она скрылась от него в магазине. Произошедшему будет дана правовая оценка.

Ранее сообщалось, что незнакомец преследовал маленькую девочку, которая шла из дома на занятие. Он предлагает ей сладости и щенков.

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#Происшествия#Ребенок#Проверка#Девочка#Магазин#Мужчина#Преследование#СК#Дарья Сорокина
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