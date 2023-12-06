Жителям Свердловской области предстоит выдержать 5 дней смога

Posted Сегодня, 16:53
Published Сегодня, 16:53
Modified Сегодня, 16:55
Updated Сегодня, 16:55
Согласно данным Уральского УГМС, неблагоприятные метеорологические условия будут в регионе на протяжении пяти дней.
Во всей Свердловской области объявляются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности с 6 по 11 декабря.
С 6 по 10 декабря в Свердловской области объявлено экстренное предупреждение из-за морозов. Местами они могут достигать -40 градусов. Из-за этого учебные заведения переведены на дистант.
Ранее сообщалось, когда в Нижнем Тагиле закончатся морозы.