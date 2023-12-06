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Published Сегодня, 16:53

Modified Сегодня, 16:55

Updated Сегодня, 16:55

Смог накроет Свердловскую область на 5 дней

Жителям Свердловской области предстоит выдержать 5 дней смога

6 декабря 2023, 16:53
Фото: 1MI

Смог накроет Свердловскую область на 5 дней

С вечера 6 декабря до вечера 11 декабря в Свердловской области ожидается смог.

Согласно данным Уральского УГМС, неблагоприятные метеорологические условия будут в регионе на протяжении пяти дней.

Во всей Свердловской области объявляются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности с 6 по 11 декабря.

С 6 по 10 декабря в Свердловской области объявлено экстренное предупреждение из-за морозов. Местами они могут достигать -40 градусов. Из-за этого учебные заведения переведены на дистант.

Ранее сообщалось, когда в Нижнем Тагиле закончатся морозы.

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#Свердловская область#Погода#Окружающая среда#Пасмурная погода#Прохладная погода#Камилла Булгакова
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