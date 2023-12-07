Антифрод-система Сбера помогла жителям Урала сберечь от мошенников 65 млн рублей

Антифрод-платформа — это собственная разработка Сбера на основе моделей искусственного интеллекта. За месяц она анализирует более 10 млрд трансакций и предотвращает мошенничество в 99,5% случаев. Система помогает выявлять клиентов, которые могут находиться под влиянием мошенников, и приостанавливать проведение сомнительных операций.