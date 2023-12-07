Более 80 тысяч домов газифицируют в Свердловской области в 2024 году

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Ход реализации программы социальной догазификации обсуждался на недавнем заседании регионального штаба по развитию газификации и газоснабжения Свердловской области. К настоящему времени жители Среднего Урала подали более 82 тысяч заявок на догазификацию, из них в работу принято более 60,5 тысяч заявлений.
Почти по 33 тысячам договоров газораспределительная сеть построена до границ земельного участка, в 15,5 тысячи домов голубое топливо уже подано. В лидерах по подаче заявок на подключение к газовому отоплению находится Среднеуральск, Асбест, Заречный и Верхняя Пышма. Меньше всего желающих в Лесном, Дегтярске и Кировграде.
С начала реализации программы догазификации, инициированной президентом России Владимиром Путиным в 2021 году, Свердловская область достигла высоких результатов. По ряду показателей регион входит в ТОП 5 лидеров — лучших регионов России. Работа продолжается, — сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Чиновник также поручил главам муниципалитетов Свердловской области усилить работу по вовлечению жителей к догазификации своих домов и повысить их информированность о возможности получить субсидию на подведение сетей в дом с частичным приобретением оборудования. Власти рассчитывают, что региональной программой, в которую входят мероприятия и объекты по социальной газификации, будет охвачено более 100 тысяч домовладений.
Отметим, около 22 тысяч заявок были аннулированы. Некоторые из них отменялись по причине несоответствия критериям догазификации, неполного комплекта документов или из-за того, что населенный пункт не газифицирован. Однако нередки случаи, когда по заявкам жителей газопроводы строятся, но после их ввода в эксплуатацию собственники не подают заявки на перевод с печного отопления. В результате организации тратят средства на строительство маловостребованных газовых сетей, что является для них экономически неэффективным вложением.
Ранее губернатор Евгений Куйвашев инициировал введение мер дополнительного стимулирования выполнения программы в Свердловской области. Так, глава региона предложил освободить ряд организаций от уплаты налога на объекты, созданные в ходе реализации проекта газификации.
Речь идет об установлении налоговой льготы для газораспределительных организаций, промышленных и иных организаций Свердловской области, а именно об освобождении на три года от уплаты налога в отношении имущества, созданного в 2024 году в рамках региональной программы газификации ЖКХ, — сказал Евгений Куйвашев.
В настоящее время на Среднем Урале по инициативе губернатора действует пониженная ставка по налогу на имущество для таких организаций. Обнуление этого налога станет дополнительным стимулом, позволяющим создать техническую возможность для подключения более 92 тысяч домовладений к сетям газораспределения до 2030 года.
Президентская программа социальной газификации предусматривает бесплатное подведение газопровода до границ земельного участка жителей в уже газифицированных населенных пунктах. По решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на непосредственное подключение дома предоставляется субсидия из областного бюджета для целого ряда категорий жителей — многодетных и малоимущих семей, бюджетников, участников Великой Отечественной войны, инвалидов, ветеранов боевых действий, пенсионеров и других. Сумма компенсации составляет от 100 до 250 тысяч рублей. Специалисты подсчитали, что всего за девять месяцев 2023 года почти 2,3 тысячи соискателей получили субсидии на газификацию домовладений.
Для удобства реализации программы по поручению Евгения Куйвашева создана интерактивная карта. Она позволяет любому жителю проверить, когда его дом планируется подключить к газу и подать заявку. Администрации муниципалитетов в десятидневный срок рассматривают поступившие заявки на газификацию от газораспределительных организаций.
Напомним, в начале ноября глава региона Евгений Куйвашев внес изменения в региональную программу газификации на 2021–2030 годы. Губернатор дополнительно включил более 7 тысяч домов в план-график газификации.