Более 80 тысяч домов газифицируют в Свердловской области в 2024 году

Отметим, около 22 тысяч заявок были аннулированы. Некоторые из них отменялись по причине несоответствия критериям догазификации, неполного комплекта документов или из-за того, что населенный пункт не газифицирован. Однако нередки случаи, когда по заявкам жителей газопроводы строятся, но после их ввода в эксплуатацию собственники не подают заявки на перевод с печного отопления. В результате организации тратят средства на строительство маловостребованных газовых сетей, что является для них экономически неэффективным вложением.