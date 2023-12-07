tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:32

Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:34

Updated Сегодня, 07:34

Школьница устроила стрельбу из ружья в школе Брянска

Девочка устроила стрельбу в школе Брянска. Два человека погибли

7 декабря 2023, 07:32
Фото: 1MI

Школьница устроила стрельбу из ружья в школе Брянска

В гимназии №5 Брянска девочка устроила стрельбу. В результате, как известно предварительно, погибли два человека, еще четыре ранены. Стрелявшая — восьмиклассница.

Она пришла в учреждение с ружьем. Школу оцепили, сообщили РИА Новости. Также издание сообщало, что школьница, возможно, сама находится среди погибших — она свела счеты с жизнью.

Сегодня в 9.15 в городскую диспетчерскую службу поступило сообщение о ЧП в гимназии №5 Бежицкого района. По предварительной информации, восьмиклассница пронесла оружие в школу, начала стрельбу, — сообщала местная администрация.

Все школьники в сопровождении взрослых отправлены по домам.

Ранее в одной из школ Санкт-Петербурга подросток устроил стрельбу из пневматического пистолета. Таким образом ох «хотел пошутить».

Подозреваемые в стрельбе в магистранта УрФУ задержаны в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Стали известны подробности конфликта в трамвае со стрельбой в Екатеринбурге15 машин ГИБДД со стрельбой гнались за водителем с наркотиками в ЕкатеринбургеВ Екатеринбурге после стрельбы из пистолета в подростка организована проверка
#Происшествия#Школа#Криминал#Стрельба#Погибшие#Раненые#18+#Брянск#Дарья Сорокина
Подпишитесь
До -50 градусов: жители Нижнего Тагила показали свои термометры 7 декабря
Сегодня, 04:57
Даже незамерзайка замерзла: на Нижний Тагил обрушились морозы
Вчера, 10:32
Жителям Свердловской области предстоит выдержать 5 дней смога
Вчера, 16:53
Школьников Нижнего Тагила отправляют на дистант из-за аномальных морозов
Вчера, 12:10
«Закрываем окно в Европу»: тагильский депутат просит вычеркнуть европейскую хартию
Вчера, 08:46
При какой погоде в Нижнем Тагиле можно не ходить в школу
Вчера, 08:49