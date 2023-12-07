Девочка устроила стрельбу в школе Брянска. Два человека погибли

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Она пришла в учреждение с ружьем. Школу оцепили, сообщили РИА Новости. Также издание сообщало, что школьница, возможно, сама находится среди погибших — она свела счеты с жизнью.
Сегодня в 9.15 в городскую диспетчерскую службу поступило сообщение о ЧП в гимназии №5 Бежицкого района. По предварительной информации, восьмиклассница пронесла оружие в школу, начала стрельбу, — сообщала местная администрация.
Все школьники в сопровождении взрослых отправлены по домам.
Ранее в одной из школ Санкт-Петербурга подросток устроил стрельбу из пневматического пистолета. Таким образом ох «хотел пошутить».