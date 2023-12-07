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Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Директор «Ленкома» подтвердил двойное назначение

Директор «Ленкома» подтвердил двойное назначение

7 декабря 2023, 11:03
Фото: 1MI
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Генеральный директор театра «Ленком» Марк Варшавер подтвердил, что народный артист РФ Александр Лазарев назначен главным режиссером Театра Российской Армии. При этом Лазарев остается в «Ленкоме» и будет одновременно занимать две должности.

Как передает NEWS.ru, это правда. Он заключил соглашение с Театром Российской Армии на определенный период времени, но продолжает работать в «Ленкоме» и будет актером театра, участвуя в постановках спектаклей. Он уже восстановил «Поминальную молитву» и поставил спектакль «Бег» по произведениям Булгакова. Все это он будет выполнять, остаясь актером нашего театра, и параллельно займется должностью главного режиссера в Театре Российской Армии, — поделился Варшавер.

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