Директор «Ленкома» подтвердил двойное назначение

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Генеральный директор театра «Ленком» Марк Варшавер подтвердил, что народный артист РФ Александр Лазарев назначен главным режиссером Театра Российской Армии. При этом Лазарев остается в «Ленкоме» и будет одновременно занимать две должности.
Как передает NEWS.ru, это правда. Он заключил соглашение с Театром Российской Армии на определенный период времени, но продолжает работать в «Ленкоме» и будет актером театра, участвуя в постановках спектаклей. Он уже восстановил «Поминальную молитву» и поставил спектакль «Бег» по произведениям Булгакова. Все это он будет выполнять, остаясь актером нашего театра, и параллельно займется должностью главного режиссера в Театре Российской Армии, — поделился Варшавер.