Директор «Ленкома» подтвердил двойное назначение

Как передает NEWS.ru, это правда. Он заключил соглашение с Театром Российской Армии на определенный период времени, но продолжает работать в «Ленкоме» и будет актером театра, участвуя в постановках спектаклей. Он уже восстановил «Поминальную молитву» и поставил спектакль «Бег» по произведениям Булгакова. Все это он будет выполнять, остаясь актером нашего театра, и параллельно займется должностью главного режиссера в Театре Российской Армии, — поделился Варшавер.