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Posted Сегодня, 09:35

Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

Средняя цена на яйца в Свердловской области поднялась до 104 рублей

До 104 рублей взлетела цена на яйца в Свердловской области

7 декабря 2023, 09:35
Фото: Midjourney

Средняя цена на яйца в Свердловской области поднялась до 104 рублей

Яйца продолжают дорожать в Свердловской области. За неделю с 27 ноября по 4 декабря цена на десяток выросла на 2,93% и составила в среднем по региону 104,26 рубля.

Согласно статистике, неделей ранее продукт свердловчане в среднем могли купить за 101,27 рубля, а по данным на 20 ноября — десяток обходился в среднем в 98 рублей. А в Нижнем Тагиле стоимость яиц достигла отметки в 130 рублей.

Фото: tagilcity.ru

Между тем, губернатор региона Евгений Куйвашев во время прямой линии заявил, что он знает о подорожании продукта и видел в магазинах яйца и за 150 рублей. При этом он отметил, что с торговыми сетями уже есть договоренность, чтобы наценка на продукт была минимальная.

Напомним, из-за роста цен на яйца в российских регионах ФАС инициировала проверку. В некоторых из них с октября продукт подорожал почти на 40%.

Какие продукты подорожали за неделю в Свердловской области
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