До 104 рублей взлетела цена на яйца в Свердловской области

Между тем, губернатор региона Евгений Куйвашев во время прямой линии заявил, что он знает о подорожании продукта и видел в магазинах яйца и за 150 рублей. При этом он отметил, что с торговыми сетями уже есть договоренность, чтобы наценка на продукт была минимальная.