До 104 рублей взлетела цена на яйца в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Согласно статистике, неделей ранее продукт свердловчане в среднем могли купить за 101,27 рубля, а по данным на 20 ноября — десяток обходился в среднем в 98 рублей. А в Нижнем Тагиле стоимость яиц достигла отметки в 130 рублей.
Между тем, губернатор региона Евгений Куйвашев во время прямой линии заявил, что он знает о подорожании продукта и видел в магазинах яйца и за 150 рублей. При этом он отметил, что с торговыми сетями уже есть договоренность, чтобы наценка на продукт была минимальная.
Напомним, из-за роста цен на яйца в российских регионах ФАС инициировала проверку. В некоторых из них с октября продукт подорожал почти на 40%.